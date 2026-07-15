“Il mio corpo non si riprenderà mai”, Brignone shock: “Non so se farò la prossima stagione”

"Cercherò di tornare a sciare a inizio agosto. Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove si allenerà tutta la squadra italiana. Ma se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile. L'anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo. Quindi in un certo senso quest'estate le cose vanno meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai del tutto". Federica Brignone si racconta in una intervista al quotidiano francese 'L'Equipe' soffermandosi sul proprio stato di salute dopo il grave infortunio subito nella primavera del 2025 ai campionati italiani.
Le parole di Federica Brignone
"Mi alleno abbastanza duramente, ma continuo anche la terapia - ha aggiunto la sciatrice azzurra, vincitrice di due medaglie d'oro in superG e gigante a Milano Cortina -. Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall'essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore". Rispetto alla preparazione per i Giochi "questa volta mi sto preparando come se dovessi disputare l'intera stagione. Ma non so se sarò in grado - ha concluso -. Prenderemo delle decisioni al momento opportuno".