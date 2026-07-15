“Il mio corpo non si riprenderà mai”, Brignone shock: “Non so se farò la prossima stagione”

Le parole di Federica Brignone

"Mi alleno abbastanza duramente, ma continuo anche la terapia - ha aggiunto la sciatrice azzurra, vincitrice di due medaglie d'oro in superG e gigante a Milano Cortina -. Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall'essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore". Rispetto alla preparazione per i Giochi "questa volta mi sto preparando come se dovessi disputare l'intera stagione. Ma non so se sarò in grado - ha concluso -. Prenderemo delle decisioni al momento opportuno".