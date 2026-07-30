Brignone torna sugli sci: "Dopo 6 mesi è bello, mi mancava tantissimo"

Tornata sulla neve per la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia che svolgerà in compagnia del fratello-allenatore Davide, Federica Brignone rimette ai piedi gli sci dopo le imprese di Milano-Cortina. E' stata la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica, di supergigante e gigante, dopo aver chiuso anticipatamente la scorsa stagione di Coppa del mondo di Soldeu. Grande l'emozione a sei mesi dalla decisione di fermarsi dopo aver recuperato clamorosamente dal difficile infortunio per partecipare alla rassegna a cinque cerchi.

Le parole di Brignone

Se qualche settimana fa aveva detto che non sapeva se avrebbe sostenuto la prossima stagione, torna a vedersi un pò di ottimismo. "Oggi è il primo giorno sulla neve dopo tantissimo tempo, dopo quasi sei mesi. E' stato bello, divertente, tornare con le ragazze, con la squadra a scivolare un pò sulla neve. Sono molto contenta, mi mancava moltissimo", ha detto la campionessa azzurra che è finalmente a ruggire sulla neve.