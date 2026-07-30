Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brignone torna sugli sci: "Dopo 6 mesi è bello, mi mancava tantissimo"

La bicampionessa olimpica ha ripreso ad allenarsi sulla neve: "Divertente tornare con le ragazze"
2 min
BrignoneSci

Tornata sulla neve per la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia che svolgerà in compagnia del fratello-allenatore Davide, Federica Brignone rimette ai piedi gli sci dopo le imprese di Milano-Cortina. E' stata la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica, di supergigante e gigante, dopo aver chiuso anticipatamente la scorsa stagione di Coppa del mondo di Soldeu. Grande l'emozione a sei mesi dalla decisione di fermarsi dopo aver recuperato clamorosamente dal difficile infortunio per partecipare alla rassegna a cinque cerchi.

 

 

Le parole di Brignone

Se qualche settimana fa aveva detto che non sapeva se avrebbe sostenuto la prossima stagione, torna a vedersi un pò di ottimismo. "Oggi è il primo giorno sulla neve dopo tantissimo tempo, dopo quasi sei mesi. E' stato bello, divertente, tornare con le ragazze, con la squadra a scivolare un pò sulla neve. Sono molto contenta, mi mancava moltissimo", ha detto la campionessa azzurra che è finalmente a ruggire sulla neve.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS