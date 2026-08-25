Brignone, nuova operazione alla gamba sinistra. L’annuncio social: “Sugli sci ho ancora dolore"

"La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore ". Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone , che annuncia di tornare a breve sotto i ferri oggi. "Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco . Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio", ha aggiunto la campionessa azzurra dello sci alpino. "Per ora è tutto... Vi terrò aggiornati", ha concluso Brignone.

Brignone si opera. I tifosi: "Prenditi il tuo tempo, sei immensa"

Ad aprile dello scorso anno Federica Brignone ha rimediato un gravissimo infortunio che ne ha messo a serio rischio la carriera: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con lesioni al legamento crociato anteriore e al comparto capsulo-legamentoso mediale. Insomma, un quadro clinico davvero preoccupante ma dinanzi al quale Federica Brignone non si è lasciata sopraffare, conquistando l'oro olimpico a febbraio del 2026. L'azzurra questa volta dovrà sottoporsi nuovamente ad un'operazione per sopperire al dolore patito sugli sci prima di ritornare in pista, con tantissimi italiani che le hanno mostrato un incredibile supporto: "Come hai fatto a vincere 2 ori con una gamba così lo sai solo tu. Sei immensa", "Hai già stravinto tutto, prenditi il tuo tempo" o ancora "Forza grande campionessa" sono soltanto alcuni dei commenti rilasciati dai supporter azzurri sotto al post Instagram di Brignone. Un augurio di pronta guarigione a Federica!