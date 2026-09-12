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Malore per Sofia Goggia: rientro anticipato dall'Argentina, cosa è successo

La campionessa bergamasca vincitrice della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione è rientrata in anticipo in Italia
1 min
GoggiaFisiSci

Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. Come riportato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), "la campionessa bergamasca vincitrice della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso".

La bacheca di Goggia

  • 2026 — Bronzo - Giochi Olimpici di Milano Cortina - Discesa libera
  • 2022 — Argento - Giochi Olimpici di Pechino - Discesa libera
  • 2019 — Argento - Campionati Mondiali di Are - Supergigante
  • 2018 — Oro - Giochi Olimpici di Pyeongchang - Discesa libera
  • 2017 — Bronzo - Campionati Mondiali di Sankt Moritz - Slalom gigante

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