Gli Sci club italiani, i tecnici e gli atleti si stanno organizzando per la nuova stagione sciistica invernale. La questione fondamentale risulta essere sempre quella della sicurezza, come sostiene Alessandro Garrone (Presidente dello Sci club Sestriere): «La nuova stagione sciistica è prossima, ma dal punto di vista della sicurezza per gli atleti non si muove praticamente nulla. Più volte il Ministro per lo sport Andrea Abodi si è pronunciato spronando la Federazione ad adottare iniziative di largo respiro sulla sicurezza ed anche il Presidente FISI Flavio Roda, dopo i gravi incidenti, aveva annunciato un piano di interventi concreto sulla questione, ma la risposta alle sollecitazioni del Ministro non è mai arrivata. Al contrario, le ultime delibere federali continuano a scaricare le responsabilità, che vengono lasciate pesantemente in capo agli atleti e ai tecnici. Tutto ciò non può essere accettato, soprattutto dopo gli incidenti degli ultimi anni, alcuni purtroppo fatali. Le famiglie in lutto, gli atleti che non ci sono più e quelli che continuano a praticare questo bellissimo sport hanno diritto di avere risposte concrete".