L’Italia di Rainer: “Concorrenza per crescere”

Le parole di Rainer

Classe 1982, mamma trentina e papà gardenese, Rainer è nato a Pinzolo, alle porte di Madonna di Campiglio. La sua storia sportiva non comincia però con gli sci stretti: da ragazzo praticava sci alpino, ma l’irruenza convinse il padre a indirizzarlo verso il fondo. Dopo l’arruolamento nel Centro Sportivo Carabinieri approda in Nazionale, quattro anni nel fondo e dieci nello skiroll, con due Coppe del Mondo Junior e due titoli europei. Una carriera a tutto campo, dentro e fuori dalla pista. Rainer è stato direttore tecnico dello skiroll, allenatore e tecnico federale, delegato tecnico, giudice e direttore di gara internazionale Fis. Nel ciclismo ha ricoperto diversi incarichi, mentre a Milano Cortina 2026 è stato chief of competition e deputy sport manager per il fondo in Val di Fiemme. Ora arriva la responsabilità più importante: coordinare il fondo italiano. «Il presidente Roda me l’aveva chiesto già due anni fa, ma avevo un contratto con Milano Cortina e non potevo accettare. Finite le Olimpiadi ci siamo incontrati e abbiamo preso la decisione. Quando hai la fiducia del presidente sei già a metà dell’opera». Rainer non parte da zero. Nell’ambiente lo conoscono tutti e il primo confronto con la Nazionale, a Oberstdorf, è stato positivo. «Non mi vedono come un estraneo. Poi l’estate va sempre tutto bene: vedremo quest’inverno». Il compito sarà tutt’altro che semplice. Dal 2023 al 2026 il ruolo di responsabile tecnico delle squadre è stato affidato al tedesco Markus Cramer, già allenatore della squadra russa e protagonista della crescita di Federico Pellegrino e del rilancio del fondo azzurro fino alle Olimpiadi italiane. Rainer dovrà ora coordinare anche il suo lavoro, senza disperdere quanto costruito. «È una bella sfida. Ma non c’è solo Cramer e non c’è solo la squadra nazionale. Bisogna ricostruire un po’ tutto il settore cercando di migliorare, non di cambiare. Dobbiamo avere attenzione verso il settore giovanile, i comitati, i club e i gruppi sportivi militari».

Dove arrivare

La sua idea è chiara: la direzione agonistica non può occuparsi soltanto dell’élite. «Ci sono le gare, i giudici, il settore giovanile, la formazione, il settore tecnico federale e la squadra dei tecnici. Serve unione tra tutti questi mondi. Il mio ruolo sarà metterli insieme, perché collaborazione e sana concorrenza possano far crescere livello e risultati». E le prospettive, secondo Rainer, non mancano. «Abbiamo giovani che hanno già dimostrato alle Olimpiadi di esserci, conquistando medaglie, e in Coppa del Mondo hanno ottenuto buoni piazzamenti. Bisogna crederci, investire e soprattutto saper gestire bene. Abbiamo ottimi presupposti anche nel settore giovanile, col coordinatore Paolo Rivero, e tante medaglie mondiali junior. Io credo molto nel futuro». La vita privata di Michel Rainer racconta un altro legame con lo sci di fondo. In Val Casies vive con la moglie Irmgard, conosciuta quasi per caso quando, dal podio, lanciò il mazzo di fiori della Coppa Europa Sprint: lei lo afferrò al volo, strappandolo a un gruppo di amiche. Oggi i figli Elia e Ilaria sono entrambi fondisti e skirollisti. Rainer ha bruciato le tappe anche nella carriera dirigenziale. Eppure non pensa al passo successivo. «Adesso voglio concentrarmi su questo ruolo e farlo bene per quattro anni. Se mi daranno la possibilità di lavorare e di esprimere le mie idee, sicuramente non starò fermo. Mi inventerò qualcosa». La battuta finale è tutta sua: «Dove voglio arrivare? Sopravvivere un quadriennio è già tanto». Il quadriennio di Michel Rainer è appena cominciato. La sua missione non sarà cambiare il fondo italiano, ma farlo crescere, mettendo insieme persone, competenze e ambizioni. E trasformando un movimento di talento in una squadra ancora più forte.