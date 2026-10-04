Goggia tira il freno: "Vivo alla giornata"

Anche le regine della neve si fermano. Non per una caduta, ma per un avversario che non si affronta in curva. Sofia Goggia e Federica Brignone, ospiti del Festival dello Sport di Trento, portano sul palco due storie diverse e un filo comune: un corpo che, a un certo punto, smette di obbedire. Poco più di una settimana fa la Fisi aveva sciolto il "mistero" sulla bergamasca, rientrata in anticipo da Ushuaia. Due infezioni virali concomitanti, individuate tra La Madonnina e il San Raffaele di Milano con il supporto del CeReMI di Pavia, avevano provocato un forte stato di debilitazione. Goggia, quindi, ha raccontato il resto. «Ho preso un primo virus da una zanzara infetta, la Chikungunya, la “sorella” della Dengue – ha spiegato –. A luglio mi sono sentita molto debilitata. Poi, sulla sua coda, il Parvovirus B19, che di solito colpisce i bambini piccoli: come tutti i virus dei bambini, se lo prendi da adulto... ti ammazza». Il quadro è stato pesante: «Tremori, difficoltà nella parola, rallentamento, impossibilità di fare le scale». A Ushuaia la prima settimana era filata via liscia («Sugli sci mi esprimevo bene»), poi sono arrivati dolori alle inserzioni dei tendini, «non i miei soliti», e la perdita di coordinazione. «Era come se il mio corpo si fosse dimenticato come si scia». Al rientro per quattro giorni non è riuscita a parlare alla velocità del suo pensiero. Ancora oggi, se scende a piedi lungo una discesa, le gambe iniziano a tremare e a cedere.

Sofia Goggia, il recupero e l’incertezza per Sölden

Il vero nodo è il tempo. «Potrei non essere più in questa situazione tra 10 giorni, come potrei esserlo ancora tra 6 mesi: sono parole dell'infettivologo che mi segue. Vivo un po' alla giornata, ci sono giornate positive e meno positive, e devo adattarmi». E per Sölden, dove il 24 ottobre si apre la Coppa del Mondo, la risposta è la seguente: «No, non penso proprio. Prima devo stare bene, poi si vedrà. Adesso la situazione non dipende dal mio controllo e anche forzare per far passare tutto prima non dipende da me».

Federica Brignone, la riabilitazione dopo l’infortunio

Anche Brignone sta imparando ad accettare ciò che la volontà non può piegare. Reduce dal trionfo olimpico di Milano-Cortina, si è operata un mese fa e per ora è in riabilitazione: «Il mio obiettivo è stare bene e guarire, per prepararmi alla stagione, non solo ai Mondiali», le sue parole. Il ricordo corre a un paradosso crudele: «Negli ultimi due anni ho toccato quell'apice che avevo sognato per tutta la carriera. Purtroppo l'ho toccato e l'ho visto svanire così in fretta». Le due medaglie la sorprendono ancora: «Già è difficile quando stai bene, figuriamoci quando non si è al massimo. Credetemi, ho fatto davvero tanta fatica, ma non volevo mollare. I miei demoni erano gli allarmi che il corpo mi stava mandando».

Goggia e Brignone, la forza delle campionesse oltre le fragilità

Ora la gamba sinistra è il metro di tutto. «Se sto bene posso sicuramente provare a sciare. Il 2026 l'ho passato principalmente a curarmi e spero di svoltare presto». Tra una battuta sui talent («Li faccio fare ad altri») e una sull'abito da sposa («Non è nei miei sogni»), resta l'immagine di due campionesse accomunate dalla stessa lezione: fare i conti con le proprie fragilità e trasformarle in punti di forza.