Usa, c’è Vonn! Ma il rientro resta lontano

Ottantaquattro vittorie in Coppa del Mondo, quattro Coppe generali, otto di discesa, l’oro di Vancouver. E un ritiro, nel 2019, con le ginocchia ridotte a un cantiere. Chiunque avrebbe chiuso lì. Lei no: a quarant’anni è tornata con una protesi parziale in titanio e a St. Moritz, a quarantuno, ha vinto la gara più tardiva mai vinta da una donna nel circuito. Lindsey Vonn , appunto. Una che ha scritto la propria leggenda sulle cadute, e sulla straordinaria abitudine di rialzarsi. Cinque Olimpiadi, tre medaglie a cinque cerchi, otto ai Mondiali, quarantacinque successi in discesa: un record assoluto femminile.

Vonn torna nel team Usa

Ora il suo nome compare nella Squadra A di US Ski & Snowboard per la stagione 2026/2027, accanto a quello di Mikaela Shiffrin. Sorpresa, discussioni, sopracciglia alzate. Perché in pista, per ora, non la vedremo. L’8 febbraio scorso, nella libera olimpica di Milano Cortina, la caduta peggiore. Un grido di dolore intenso nella discesa dell'Olympia delle Tofane. Frattura complessa di tibia e perone, e un rischio concreto di amputazione della gamba sinistra. La riabilitazione prosegue, ma il cammino è lungo. A novembre è fissato un nuovo intervento, la ricostruzione del legamento crociato, e i medici escludono un ritorno alle gare prima del 2027, forse addirittura prima dell’inverno successivo. Allora perché inserirla? Non per omaggio a una carriera straordinaria, né per cortesia. La federazione ha applicato un criterio freddo, oggettivo: contano i risultati dell’ultima stagione. E basta. E quelli, prima di Cortina, erano di altissimo livello. Due vittorie in discesa, a St. Moritz e a Zauchensee, e sette podi. Il bilancio finale dice dodicesima nella generale di Coppa del Mondo, quinta nella classifica di discesa, prima delle americane nel ranking di Super-G. Il regolamento assegna il team d’élite a chi chiude nella top10, o lì vicino, in una singola specialità. Vonn rientrava a pieno titolo.

Il meccanismo

Il meccanismo procede in due tempi. In primavera, a gare concluse, arriva la nomina: le liste si compilano soltanto sui punti, e il suo nome, semplicemente, c’era. In autunno segue l’accettazione, con la firma formale dello status. Firmando, Vonn conserva i diritti federali: i fondi, le assicurazioni mediche avanzate, le strutture logistiche. Tutto ciò che serve a chi deve rimettersi in piedi, anche se si sa già che in questa stagione non potrà usarlo per gareggiare. È una regola semplice. Il tempo dirà quando quel posto tornerà a riempirsi di sci, curve e velocità. Per ora il lavoro di Vonn è altrove: sala operatoria, palestra, pazienza.