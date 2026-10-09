"Dolori invalidanti, facevo fatica anche a parlare": Sofia Goggia racconta la malattia

Sofia Goggia salterà la gara di apertura della stagione, il 24 ottobre a Soelden. Lo ha spiegato a margine del media day della Fisi a Milano, parlando del recupero dal virus Chikungunya che l'ha costretta a fermarsi al camp di Ushuaia. "Sto sicuramente meglio - dichiara -, ogni giorno faccio dei passettini in più, magari ci sono dei giorni in cui ne faccio qualcuno indietro però il trend è sicuramente positivo. Ho avuto tanti tremori, dolori a livello articolare inenarrabili, ero rallentata. Quindi c'è tutta una parte di preparazione che mi è mancata, però l'obiettivo primario adesso è quello di tornare a stare bene io come persona".

Sofia Goggia e il virus Chikungunya

"Mai avrei pensato di prendere un'infezione virale che mi fermasse in questo modo - spiega -. Il fatto è che è stata molto particolare perché mi ha dato tanti sintomi a livello neurologico, tanti tremori, difficoltà nella parola una volta tornata, mi sentivo molto rallentata nel camminare, come se fossi proprio lenta, scoordinata anche gli ultimi due giorni sugli sci e poi questi dolori a livello articolare inenarrabili che mi attanagliavano anche di notte".

Sofia Goggia verso il lento recupero

"Io mi sono spaventata più per i dolori che non per i tremori o comunque per il fatto di non riuscire a scendere le scale - continua -, perché ho pensato più a questa cosa in ottica atleta che non in ottica persona, però una volta tornata con i rallentamenti che ho avuto, banalmente io dovevo scandire molto di più le parole, non mi venivano in mente le parole, mi perdevo il filo del discorso di quello che avevo detto fino a un attimo prima. È stato molto particolare. Sicuramente ora sto molto meglio e mi rendo ancora conto di essere stanca. Però sono sulla coda di queste cose, me l'hanno confermato".