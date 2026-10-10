Goggia: "Questo virus  m’ha cambiata  Ma sugli sci sarò la stessa" 

Chikungunya. In lingua Makonde, un idioma bantu, significa “ciò che contorce”. «Dolori inenarrabili» traduce Sofia Goggia , in fondo divertendosi a scegliere una parola con tante erre. Uno dei suoi marchi di fabbrica come il sorriso mefistofelico e la cattiveria agonistica sugli sci che l’hanno portata in cima al mondo e all’olimpo della velocità. Eppure non è la solita Sofia, anche se l’abbronzatura di questi giorni di lavoro atletico e riposo nel caldo di Favignana brilla. C’è un velo, di stanchezza. «Sono già cotta dopo tre giorni di attività media...». Trento (Audi), Altenmarkt (Atomic), Milano (Fisi Day) per lanciare una stagione che ha una certezza (fra due settimane non parteciperà al gigante d’apertura a Soelden, come la gemella diversa Federica Berignone) e grande punto interrogativo: quando tornerà sugli sci. Colpa di quel virus tropicale, trasmesso da una zanzara tigre probabilmente in vacanza a maggio, sul quale nel raduno in Argentina se n’è inserito un altro. Con effetti devastanti. Eppure nella sua testa non c’è un “se” tornerà competitiva: di quello la bergamasca ne è certa. E ce lo racconta nel camerino del Teatro Armani di Milano, al lancio federale della nuova stagione della neve dopo l’abbuffata di Milano Cortina 2026, al fianco della sua quinta Coppa di disciplina, la prima in superG dopo essere stata quattro volte regina della discesa, disciplina nella quale a Cortina ha conquistato la terza medaglia consecutiva. Un record. «E poi me n’è capitata un’altra... È stata davvero un’estate caldissima in tutti i sensi».

Goggia: "Non è un semplice infortunio"

Sofia, dicono che serva pazienza... «Stavolta però è diverso. Nella mia carriera ho dovuto tante volte esercitare l’arte della pazienza, ma questo non è un semplice infortunio». La causa però è stata scoperta. E risolvibile. «Questa volta non c’è un tempo biologico di guarigione, come per una frattura o legamento rotto. E non c’è la possibilità, come ho sempre fatto, di metterci del mio, la grinta e tutta me stessa, per accelerare i tempi di guarigione. Stavolta devo andare un po’ a sentimento, a sentire e valutare come sto. Giorno per giorno, spesso ora per ora all’interno della stessa giornata». C’è un velo nei suoi occhi. «Quando sono arrivata alla Madonnina di Milano dall’Argentina, i medici mi guardavano spaventati. Venivo da giorni di dolori allucinanti anche di notte. Mai stata così. E sono una che ha una soglia del dolore alta, molto alta. Ho avuto ripercussioni sul sistema nervoso, al punto che mi spegnevo, tremavo, facevo fatica a parlare. Ero rallentata, dovevo scandire le parole. Brutta sensazione».

"Questo stop mi ha fatto rivalutare me stessa"

È più difficile affrontare la questione fisicamente o di testa? «Nella mia carriera non mi sono mai lamentata del dolore. Anche quando mi sono rotta la mano a St.Moritz, sono arrivata al traguardo e ho detto come se fosse una cosa normale: “Doc, mi sono rotta una mano”. Il giorno dopo, a poche ore dall’operazione a Milano, vincevo. Stavolta sentivo come se mi sgretolassero le ossa. Sì, ero preoccupata più dal dolore, con quello non sarei potuta andare avanti. Mi dicevo: se devo stare così male no, smetto. Non era ed è una questione di testa. Anzi». Ovvero? «Questo stop per la prima volta mi ha fatto rivalutare me stessa, la persona e la sciatrice che sono. Mi ha fatto essere meno severa, più indulgente con me stessa. Mi sono guardata indietro e ho capito di aver ottenuto davvero tanto, risultati importati. Ci ho dato valore. Anche a quello dell’anno scorso». Beh, noi l’avevamo già fatto... Ha capito dove e come s’è infettata? «Probabilmente durante il mio viaggio di aprile nelle Filippine. Una zanzara tigre. Un virus subdolo, sul quale se n’è inserito un altro».

"Serve tempo e non so quanto"

E ora come sta? «Meglio, ma va a giornate e non c’è un farmaco che lo prendi e guarisci, punto. Serve tempo e non so quanto. Fino ad allora mi alleno come posso e continuo a pensare di poter fare la stagione. Non Soelden, ma la trasferta americana sì. Due anni fa ci sono arrivata più o meno nelle stesse condizioni di preparazione, ovvero praticamente senza sci. Però servono delle condizioni». Quali? «Devo essere lucida, coordinata, muovermi bene. Senza tutto questo sciare, tanto più nella velocità, diventa pericoloso». Quant’è fiduciosa? «Dico che ci ho messo così tante volte una pezza, che posso rifarlo. Una volta che sto bene, so cosa fare sugli sci. Non mi preoccupa quello». Ha cambiato guida tecnica personale, da Agazzi a Rulfi. «Ho letto tante cose, assurde, su questo. Come del cambio skiman. Babi (Barnaba Greppi, ndr) è andato in pensione, giovedì in Atomic l’abbiamo festeggiato. Con Agazzi l’altra sera sono andata a bere una birra. La verità è che nella mia carriera ogni volta che avevo un problema alla fine mi sono rivolta a Gianluca e che me l’ha risolto. E non solo a me. Senza Rulfi i risultati di questi dieci anni, miei, della Brignone, di tante altre, non ci sarebbero stati. È un anarchico, ha il suo modo di fare, ma con lui puoi permetterti di mandarti a quel paese ma sai quello che fai».

Il prossimo obiettivo

I primi allenamenti com’erano andati? «Molto bene. A giugno andavo forte, fluida, senza ripercussioni o problemi alle ginocchia. Rulfi basa il suo sci sull’entrata curva. Quello che stavamo facendo. E bene». Quando tornerà sugli sci? «Non lo so. Spero presto». Obiettivo Mondiali di Crans Montana, l’unico oro che le manca? «Obiettivo tornare a sciare e a farlo forte. Non mi pongo limiti, gare, tempi. Certo, il titolo mondiale sarebbe la classica ciliegina sulla torta, ma non cambierà la traiettoria e il peso della mia carriera. Questo, come detto prima, l’ho capito e ben presente». Mikaela Shiffrin ha annunciato che metterà un po’ da parte lo slalom, la sua carta vincente, per emergere in gigante e superG, gare che per sua stessa ammissione la spaventavano dopo l’infortunio. «Fa bene. Un campione deve sempre cercare qualcosa in più, non fermarsi. Una vota che ha vinto tutto in slalom, giusto cambiare strada. Anche per trovare nuove motivazioni. Ha fatto la stessa cosa Paltrinieri, che ammiro. Ha vinto tutto nei 1500 in vasca e si è rimesso in gioco nel nuoto di fondo, nella acque libere. Ottenendo risultati. Un grande».

ll ritorno della Vonn

Si parla di un possibile clamoroso ritorno della sua amica Vonn. «Con Lindsey ci scriviamo. Essere stata iscritta nelle liste federali è scontato per i risultati dello scorso anno. So che deve a breve affrontare un’altra operazione. La strada non è semplice e breve». E la sua? Dove potrà arrivare quest’anno? «Ribadisco che non sono preoccupata per la stagione, di non raddrizzarla o tanto meno di perderla. E che una volta sulla neve saprò cosa fare». Un’ultima domanda. In questa caldissima estate s’è anche laureata a pieni voti in marketing: come sarà la Goggia fra dieci anni? «Ah, bella domanda. Non so neppure cosa farò fra dieci giorni. Vedremo. Di sicuro non sono una che sta ferma». Né che si ferma.