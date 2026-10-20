Prima Assicurazioni al cancelletto di partenza dei mondiali di sci: Sofia Goggia è la nuova brand ambassador

Milano, 20 Ottobre 2026 – Nella settimana che segna l’atteso inizio dei Campionati Mondiali di sci alpino, Prima Assicurazioni annuncia la partnership con Sofia Goggia, icona indiscussa dello sport italiano e fuoriclasse della velocità su scala globale. La campionessa azzurra entra a far parte della squadra di ambassador dell’insurtech per le prossime due stagioni, fino a maggio 2028. L’accordo prevede l'esordio del brand Prima sulla giacca termica di Sofia durante tutte le gare di Coppa del mondo e dei Mondiali, oltre ai diritti d’immagine per campagne di comunicazione multicanale, branded content e iniziative speciali dedicate a clienti, intermediari, dipendenti e media. “ Annunciare questa collaborazione alla vigilia dei Mondiali rende questo momento ancora più significativo. Abbiamo scelto Sofia perché rappresenta un’idea di eccellenza molto concreta: talento, certamente, ma soprattutto determinazione, preparazione e volontà di continuare a migliorare. È un approccio nel quale Prima si riconosce e che ritroviamo nel nostro modo di crescere e innovare. Siamo molto felici di iniziare questo percorso insieme e orgogliosi di sostenere Sofia in una stagione così importante ” sottolinea George Ottathycal , CEO di Prima Assicurazioni. “ Gareggiare con un nuovo compagno di viaggio come Prima è uno stimolo fantastico. Nella velocità, ogni dettaglio conta: per dare il massimo serve fiducia totale nei propri mezzi e in chi ti supporta. In Prima ho trovato la mia stessa determinazione ad alzare l’asticella, la voglia di innovare e una forte dose di coraggio. Sono felice di iniziare insieme questa sfida ” commenta Sofia Goggia, Campionessa Olimpica e Ambassador Prima Assicurazioni.

Una partnership all’insegna di talento, determinazione e ambizione

L’ingresso di Sofia Goggia segna un passaggio strategico nell’evoluzione del brand Prima, che continua a espandere la propria presenza nello sport ad altissimo livello per raggiungere un pubblico sempre più ampio, trasversale e orientato all'eccellenza. La collaborazione nasce da una naturale affinità tra Sofia Goggia e Prima, accomunate da un approccio fatto di ambizione, determinazione e volontà di continuare a migliorare. Nel corso della sua carriera, Sofia ha costruito i propri risultati attraverso il talento, ma anche grazie alla capacità di mettersi costantemente alla prova, affrontare le sfide con coraggio e trovare ogni volta il modo di andare oltre. Un’attitudine che Prima sente vicina alla propria identità di challenger, nata con l’ambizione di cambiare il modo di fare assicurazione e cresciuta mettendo continuamente in discussione modelli e convenzioni del settore. A rendere questa partnership ancora più naturale è la personalità di Sofia: diretta, autentica e capace di creare un legame molto forte con il pubblico, in Italia e a livello internazionale. Caratteristiche che si ritrovano nel modo in cui Prima vuole essere percepita dalle persone: un brand vicino, contemporaneo e capace di parlare in modo semplice e immediato.

Una fuoriclasse da record

Nata a Bergamo nel 1992, Sofia Goggia è una delle sciatrici più vincenti e spettacolari della storia degli sport invernali. Prima italiana a conquistare la medaglia d’oro olimpica in discesa libera (Pyeongchang 2018), ha arricchito la sua bacheca a cinque cerchi con lo storico argento di Pechino 2022 (conquistato a soli 23 giorni da un grave infortunio con una rimonta definita leggendaria) e il bronzo a Milano Cortina 2026, diventando l’unica atleta al mondo ad andare a medaglia in discesa in tre edizioni olimpiche consecutive. Specialista delle discipline veloci, in carriera vanta quattro Coppe del Mondo di discesa libera (2018, 2021, 2022, 2023) e una di supergigante, oltre a 29 vittorie e 69 podi in Coppa del Mondo, oltre a due medaglie iridate (argento in super-G a Åre 2019 e bronzo in slalom gigante a St. Moritz 2017). Con la sua sciata aggressiva, audace e senza compromessi, Sofia è diventata il punto di riferimento globale della velocità sulla neve.