Franzoni: "La velocità è libertà, la curva sberla e carezza"

« Mi sa che d’ora in poi sarà più difficile battere lui che gli svizzeri ». Lo statement più forte per Giovanni Franzoni viene da Dominik Paris, il discesista che insegue il record di vittorie di kaiser Klammer sempre parco di parole e tanto più di complimenti. La rivelazione della passata stagione nella velocità, argento olimpico (davanti all’altoatesino) sulla Stelvio di Bormio, 5 podi in Coppa del Mondo con le vittorie nel superG di Wengen e nella discesa di Kitzbuehel, amplia i suoi orizzonti e viene indicato come il nuovo crac della neve . Primo passo nel weekend, con i classici giganti di Soelden che aprono l’annata post Milano Cortina. Sabato le donne orfane per ora di Brignone e Goggia ma col rientro di Bassino, domenica gli uomini coi riflettori puntati sul venticinquenne bresciano entrato nella famiglia Red Bull e pronto a un altro salto. « Tante aspettative su di me. E già sono uno che se ne mette fin troppe . Ma so di poter andare forte e gestire l’altalena delle emozioni» la promessa.

Giovanni, partiamo dall’essere tornato a Kitz per l’intestazione di una cabina, onore riservato a chi ha domato la mitica Streif...

«Una bella giornata, strana tra i prati e non sulla neve. Già vedere il proprio nome in mezzo a quello delle leggende dello sci è qualcosa di incredibile, ma anche andare in partenza in condizioni così diverse è stata una forte emozione».

Cosa l’ha colpita di più?

(ride) «Il bagno dietro al gabbiotto. Prima di partire ci vado dieci volte… Il cancelletto ti trasmette le stesse emozioni anche senza neve. Riesci a vedere prima e seconda curva, la Mausefalle… Mi sono immaginato la gara».

Com’è stata l’estate dopo il boom dello scorso inverno?

«Mi sono rilassato. Sono andato con gli amici a sciare in neve fresca in Alaska, su creste e spine mostruose, e a surfare in Indonesia. Sono riuscito a staccare con la testa. Ma da giugno ho avuto tantissimi impegni promozionali. Sono stato anche al Mugello a vedere la MotoGP e a Montecarlo per la Formula 1. Tutto bello, ma anche molto faticoso e stressante».

Perché?

«Perché sono un malato del lavoro e all’inizio faticavo a intrecciare gli impegni con gli allenamenti. Poi sono riuscito a ritrovare il ritmo, anche e soprattutto del recupero. Fondamentale. È quello che serve per avere la giusta intensità. E senza quella non mi sento a posto, mi innervosisco».

Qual è la cosa che le è piaciuta di più in questa esposizione mediatica e quella di meno?

«Sicuramente mi ha permesso di relazionarmi con altri campioni del calibro di Sinner, Antonelli, Bezzecchi, Jacobs. Ricevere complimenti di gente del genere mi ha fatto strano, ecco. Ma la cosa più bella è sentire la vicinanza tra sportivi, uno scambio con chi ti capisce, sa cosa vuole dire. L’altra faccia della medaglia di tutto questo però è l’essermi sentito un po’ soffocato da tutti questi impegni che per la prima volta andavo ad affrontare».

Sinner, Antonelli, Bezzecchi… Tutti giovani con un atteggiamento positivo ed empatico nei confronti della vita, non solo dello sport.

«Vero. Quello con cui ho parlato di più è stato Bezzecchi al Mugello. Mi è piaciuta molto la sua semplicità. Alla fine lui, come gli altri campioni, sono persone normali che hanno ottime capacità sportive ma rimangono molto umili».

Il ricordo, la gestione della pressione e il futuro dello sci

Che effetto le ha fatto invece tornare in autunno in Cile, sulla pista della tragedia dell’amico Franzoso?

«Ehh, non facile. Alla fine però non ci sono tanti altri posti dove andare ad allenarsi in quel periodo. Essere là con tutta la squadra mi ha aiutato, ci ha aiutato tutti. Ovvio che passare in quel punto non è facile, specie in ricognizione e durante le giornate in albergo la testa va lì, ma quando scendi devi concentrarti su quello che fai, essere lucido. Altrimenti diventa pericoloso. Devi separare il gesto tecnico da tutto il resto. Per forza».

È un momento delicato, con una inchiesta in corso e tante polemiche: lei come vive tutto questo?

«Sono successe tante cose, già. Io da questo inverno ho imparato a tenere le cose un po’ per me. Sono sempre stato una persona molto spontanea, trasparente. Ho sempre detto quello che pensavo, senza filtri. Evidentemente a volte non è stata la mossa più saggia. Dico soltanto che il pensiero c’è sempre. Una cosa del genere non si supera, devi solo provare ad accettarla. Io, come ho fatto dal primo momento, cerco di trasformare tutto questo in energia. Lo vedo come un inno alla vita, il poter fare quello che altre persone non possono più fare».

Con la crisi ambientale e i ghiacciai disastrati lo sci è a rischio: diventerà uno sport indoor?

«Spero di no. Da discesista non avrei chance. Credo che inevitabilmente le gare verranno accorciate. Bisognerà cambiare il format. Le discese sprint potrebbero non essere male. Andrebbe solo studiato bene come farle e dove, creando un evento intorno alla gara. Come in Formula 1».

Ha citato la squadra. L’Italia è pronta sfidare gli svizzeri.

«Sicuro. C’è Domme (Paris, ndr) sempre lì a tirare, altri veterani che ti spingono a migliorare e sono arrivati e stanno crescendo altri giovani. Io spero di essere un punto di riferimento per loro e lo stesso sono loro per me».

L'essenza dello sci, il privato e gli obiettivi stagionali

La velocità per lei cos’è?

«Libertà e calma. Per quanto possa sembrare strano, quando sono in pista sono più tranquillo. La pista è il posto nel quale riesco a incanalare il pensiero su una cosa sola. Avete presente la scena di Brad Pitt nell’ultimo giro del film sulla F1? Ecco, entri nel flow, esiste solo quello. Sei tutt’uno con quello che fai. In pista sono io. Io e gli sci. E so cosa devo fare. Sì, per me la vera vacanza è quando sono a sciare».

Invece la lentezza per lei cos’è?

«Ogni tanto è bello fermarsi. Spesso è tutto così frenetico. Ti alleni, gareggi, viaggi. Ti fai mille film mentali. Invece, semplicemente, quando riesci anche solo a fermare i tuoi pensieri è come se ti rigenerassi. Per questo a me piace tanto stare da solo. Rallento, mi fermo».

E quando è da solo cosa fa?

«Prima disegnavo, per questo amo i cartoni animati. Adoro i manga, Naruto è da sempre il mio personaggio preferito. Leggo, ascolto musica, passo il tempo con il mio cane. E mi piacerebbe imparare a suonare la chitarra».

La curva per lei cos’è?

«È come se tu riuscissi a trasferire tutte le forze nel modo più fluido possibile. È un movimento da diluire, da controllare. È come una carezza. E va gestita in base alla disciplina. Passa da una sberla a una carezza. E in base al tipo di neve devi essere più dolce o deciso».

Domenica gigante a Soelden...

«Ho voglia di mettermi alla prova. Parto con il 31, quindi una buona situazione. Farò i primi tre, fino a Beaver Creek dove inizia la stagione della velocità, poi decideremo come continuare la stagione».

La Coppa del Mondo è già un pensiero o qualcosa da costruire per i prossimi anni?

«L’impegno c’è già. Il calendario è molto fitto, farò tante gare. E ci sono anche i Mondiali in mezzo. Bisognerà scegliere i giganti giusti, perché la velocità resta la priorità e voglio farla bene. Però la polivalenza è un obiettivo che voglio portare avanti. La Coppa ora è un sogno. C’è uno come Odermatt che fa il doppio dei punti del secondo. Però ho fatto il primo passo in velocità, spero di farlo anche in gigante».

Dal Mondiale di Crans Montana invece cosa cercherà?

«È un altro grande evento dopo le Olimpiadi. Devo prima qualificarmi, cosa non scontata. Ci arriverò tra i favoriti e con l’esperienza delle Olimpiadi in casa. So come comportarmi. Il punto è che su una pista difficile come la Stelvio di Bormio posso esaltare le mie caratteristiche, quella di Crans invece è un’altra cosa. Infatti voglio lavorare al massimo sulla scorrevolezza. E poi, una volta là, so che saprò caricarmi ed esaltarmi».