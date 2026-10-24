Marta, Laura, Lara e Anna: l’Italia ora chiede tempo

Ci sono partenze che assomigliano a un appuntamento. Altre a un esame. Soelden è tutte e due le cose. Si ricomincia quest’oggi sul Rettenbach, il ghiacciaio delle promesse e delle sorprese, con un dettaglio che dettaglio non è: per la prima volta dal 2002, l’opening della Coppa del Mondo si presenta senza Lara Gut-Behrami, Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn. 198 vittorie in quattro. Una fetta di storia, parecchio carattere, un bel po’ di rumore. Fuori loro, dentro le domande. Chi c’è? Chi arriva? Chi è pronta a prendersi un pezzo di scena?

Bassino: "Atteggiamento diverso, non ho obiettivi particolari" Dodici mesi fa, qui, Julia Scheib era una ragazza con un solo podio e nessuna vittoria. Un weekend dopo, la storia aveva cambiato direzione: 5 successi, la Coppa di gigante. Il talento, a volte, aspetta in silenzio. Poi decide che è il momento. Adesso l’austriaca riparte col pettorale rosso e le avversarie addosso: Robinson, Rast, Ljutic, Hector, le giovani che spingono, le vecchie certezze che non si fanno da parte. L’Italia si presenta con 11 atlete e due sedie vuote che pesano: Brignone e Goggia. Non è il caso di fingere che siano assenze normali. Ma lo sport, quando toglie qualcosa, qualche volta apre una finestra. Tocca alle altre affacciarsi. Marta Bassino torna dopo una stagione lontano dalle gare: un infortunio, la placca da rimuovere, la memoria dei gesti da ritrovare. Non chiede niente. «Sarà bello anche solo respirare l’aria di gara e indossare il pettorale, non mi pongo obiettivi particolari». Soelden le riporta addosso il primo podio in Coppa, nel 2016, ma stavolta il passato serve solo a riconoscere la strada. «Affronterò questa gara con un atteggiamento completamente diverso». Prima il piacere di esserci. Poi si vedrà. Laura Pirovano ha una Coppa di discesa da difendere e una curiosità da coltivare: il gigante, il primo amore. «Sono nata in questa disciplina e mi sarebbe spiaciuto mollarla del tutto». A volte si torna dove tutto è cominciato per capire fin dove si può arrivare. Lara Della Mea porta un quarto posto olimpico e una schiena che finalmente la lascia in pace. Ora il difficile: confermarsi. «Devo continuare su quella strada. Ho lavorato bene e sono convinta che arriveranno soddisfazioni anche maggiori». Non è una promessa gridata. È una direzione. Poi Anna Trocker, campionessa mondiale jr e potenziale enorme, che sogna il salto: «Vorrei concentrarmi sulla mia sciata, dare del mio meglio come in questi ultimi mesi e divertirmi». Una parola seria quando si comincia a fare sul serio. E Giorgia Collomb, per cui la notizia migliore è il dolore che smette di occupare tutto lo spazio. Per il dt Rulfi il ricambio è normale: «Le qualità non mancano, ma alle giovani servirà del tempo». Parola che nello sport sembra un lusso e invece è una necessità. Il Rettenbach però non aspetta nessuno. Si parte. Le grandi assenti torneranno. Le gerarchie intanto sono lì per essere disturbate. Non serve cercare subito un’erede: basta una curva fatta bene, una manche senza paura, un nome che comincia a circolare. Le stagioni nuove funzionano così: prima tolgono certezze, poi mettono qualcuno alla prova. E qualche volta, senza avvisare, accendono una luce.