Moltzan ora è gigante. Zenere, raggio di luce

La neve cade fitta sul Rettenbach, la visibilità va e viene come un respiro corto, e a un certo punto smetti di guardare il cronometro e ti limiti a trattenere il fiato. Soelden apre la 61ª Coppa del Mondo con un gigante che sembra scritto da un romanziere malizioso. Vince Paula Moltzan, 32 anni, Minnesota, 11º podio e 1ª vittoria: un’attesa lunghissima, chiusa con un centesimo, uno solo, sull’italiana Lara Colturi, che gareggia per l’Albania e che per un soffio non consegna al suo nuovo Paese una pagina di storia. Sul ghiacciaio, d’altronde, tutto può cambiare nel giro di pochi minuti, e Soelden lo ricorda ogni volta. Moltzan era 5ª dopo la 1ª manche, a 59 centesimi da Mikaela Shiffrin, compagna di squadra e favorita naturale. Nella 2ª ha attaccato senza calcoli, con la furia di chi sa che l’occasione non bussa due volte. Un successo inseguito per anni, arrivato proprio nel momento giusto. Shiffrin, invece, è scivolata dal 1º al 7º posto : la neve molle e la nebbia, da anni, non sono il suo terreno. Fuori dai giochi anche Julia Scheib, la campionessa in carica della sfera di cristallo, caduta sul muro nella 1ª discesa dopo aver dominato tutte: l’austriaca, un anno fa, aveva battuto proprio Moltzan.

Colturi e Zenere show

Colturi, la piemontese d’Albania, era 6ª a due decimi scarsi dalla futura vincitrice. Ha sciato benissimo, ha ceduto qualcosa solo sul piano finale, dove Emma Aicher ha costruito il suo 1º podio in gigante, 3º posto a 52 centesimi. Per Lara, invece, sono tre i podi in gigante e otto in totale: il 1º successo resta un sogno rimandato. La tedesca, già solida in difesa sul ripido, si presenta come la candidata più credibile alla classifica generale. Quarta Sara Hector, a undici centesimi: sul Rettenbach, per la svedese, resta una maledizione elegante. Il volto più bello dell’Italia è quello di Asja Zenere: da 16ª a 5ª, a due decimi dal podio, con il 2º tempo della 2ª manche e un errore, una rotazione, proprio prima del raccordo. «Chi ben comincia è già a metà dell’opera. Probabilmente ora sono su un altro pianeta», racconta. «Mi sono dedicata anche alla velocità in preparazione e non pensavo di essere troppo in forma», ammette. E invece è arrivato il suo miglior piazzamento tra le porte larghe e la 3ª top ten in carriera, dopo il 9º posto di Copper Mountain e il 10º di Åre. Il resto della squadra azzurra, senza Brignone e Goggia, ha pagato dazio: undici al via, appena tre in finale. Della Mea 18ª, 29ª Pazzaglia, 36ª Trocker, 42ª Pirovano, tornata al gigante dopo la coppa di discesa. Marta Bassino 43ª, a 3”01, di rientro dopo l’infortunio. Infine Petra Vlhova, 23ª dopo quasi tre anni di stop. Era 11ª a metà gara e ha corso la 2ª manche nel pieno della nevicata (23ª alla fine): per la rinascita della slovacca, sotto quella neve, un applauso. Ci si ritroverà con le donne a Levi, in slalom, il 14 novembre.

RISULTATI gigante a Soelden (Aut) 1. Moltzan (Usa) 2’14”82, 2. Colturi (Alb) a 0”01, 3. Aicher (Ger) a 0”52, 4. Hector (Swe) a 0”63, 5. Zenere a 0”72, 6. Rast (Svi) a 0”81, 7. Shiffrin (Usa) a 0”83, 9. Gritsch (Aut) a 1”12, 9. Gasienica-Daniel (Pol) a 1”12, 18. Della Mea a 1”73, 29. Pazzaglia a 3”58. Nq. Trocker, Mathiou, Pirovano, Bassino, Bieler, Mondinelli, Collomb, Ghisalberti