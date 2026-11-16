Il samba di Pinheiro. Vinatzer, metà ballo

Il controllo, questo sconosciuto. Lo cerca Alex Vinatzer tra i pali stretti, come lo cerca, su altri campi e per colpa di un ginocchio, Jannik Sinner, altro figlio di quelle valli dove si impara presto che la fretta è cattiva consigliera. A Levi il gardenese lo ha trovato a metà: prima l’ha tenuto con il freno a mano, poi ha lasciato andare tutto. Ventitreesimo dopo la prima manche, a 1”80 dal leader; quinto al traguardo, con il miglior tempo della seconda run e margine rispetto alla concorrenza. Diciotto posizioni recuperate, quattordici centesimi dal podio: il rimpianto ha le dimensioni di un battito di ciglia.

Le parole di Vinatzer

«Dopo la prima manche sapevo di avere molto di più in canna. Ero composto, ma titubante sul muro» ha ammesso Alex ai microfoni. Si dà il caso che in slalom la titubanza si paghi a peso d’oro, e che la prudenza abbia l’effetto di una pennichella in autostrada. Eppure Vinatzer è sereno, e fa bene: su un materiale che funziona e su un ritmo ritrovato si può costruire. «Mi sono sentito in controllo», appunto... Di Gurgl, dove tra lui e la pista non è mai scoccata l’amicizia, dice con realismo: «In slalom per me è sempre odio e amore». Intanto, l’Italia dei rapid gates aspetta. L’ultima vittoria risale al 5 gennaio 2017, Manfred Moelgg a Zagabria: 99 gare di digiuno, mai accaduto nella storia azzurra. L’ultimo podio è proprio di Vinatzer, Kitzbuehel, gennaio 2025: 660 giorni fa, e ormai qualcuno li segna sul muro come i carcerati. Tommaso Sala è fuori per la stagione, Saccardi è rimasto escluso per 5 centesimi, gli altri guardavano da lontano. La speranza, dunque, ha un indirizzo solo: ventisette anni, un talento che alla vigilia fa sognare e al traguardo fa sospirare, perché la continuità, in questi anni azzurri, è merce più rara del tartufo.

Pinheiro sfida Odermatt

Davanti, intanto, si balla sul serio. Lucas Pinheiro Braathen, brasiliano di bandiera e di ritmo, scende a passo di samba e rifila 56 centesimi a Clement Noel, con Loic Meillard terzo a completare il quadro a 73. È il decimo successo in Coppa, il quinto in slalom, e il bis di Levi dopo quello di Soelden: ha l’aria di chi non ha fretta perché sa dove va. «Ero io il mio primo avversario», ha detto. E a Marco Odermatt, senza francobollo, ha spedito il recapito: «Se punti ad arrivare secondo non sei un campione». La sfera di cristallo, per lui, non è un sogno ma una pratica da sbrigare. A Vinatzer di sfere non chiede nessuno. Gli basta ritrovare il controllo, e magari tenerselo stretto per più di una manche. Domenica a Gurgl si vedrà se Levi è stata una rampa di lancio o solo una bella storia da raccontare.

SLALOM UOMINI LEVI: 1. (prima manche: 1) Pinheiro Braathen (Bra) 1’48”04; 2. (2) Noel (Fra) a 0”56; 3. (8) Meillard (Svi) a 0”73; 4. (9) Swartz (Sve) a 0”86; 5. (23) Vinatzer a 0”87; 6. (6) Rassat (Fra) a 0”89; 7. (4) McGrath (Nor) a 1”10; 8. (10) Hallberg (Fin) a 1”29; 9. (11) Kolega (Cro) a 1”31; 10. Popov (Bul) a 1”51; n.q. Saccardi, Barbera, Kastlunger, Canins. Bendotti; rit. 1ª m. Saracco.

COPPA DEL MONDO. Generale: 1. Pinheiro Braathen (Bra) 200; 2. Meillard (Svi) 140; 3. Vinatzer 81; 4. Noel (Fra) 80; 5. Odermatt (Svi) 60. Slalom: 1. Pinheiro Braathen (Bra) 100; 2. Noel (Fra) 80; 3. Meillard (Svi) 60; 5. Vinatzer 45.