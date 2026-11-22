Sotto la neve e nella nebbia di Gurgl suona l’inno albanese, non quello di Mameli, e a ogni appassionato italiano tocca un sentimento strano: felicità, con un pizzico di rimpianto. Lara Colturi, valsusina di Fenils, vent’anni appena compiuti, vince il primo slalom di Coppa del Mondo al decimo podio. Era dal 29 dicembre 2007, Lienz, Chiara Costazza, che una donna nata e cresciuta da noi non vinceva tra i pali stretti. Ma dal 2022 Lara veste i colori dell’Albania, guidata da Elvis Toci, e l’Albania ora si gode il capolavoro. Non è un tradimento, è una storia di famiglia. La mamma, Daniela Ceccarelli, ha l’oro olimpico di Salt Lake City e mai una vittoria in coppa; il papà, Alessandro, c’era; il fratello Yuri ha fatto il camera-racer in entrambe le manche. “È qualcosa di pazzo e incredibile - ha detto Lara - senza di loro non sarei qui. In questa gara si riassume tutto il lavoro di questi anni, ma la stagione è ancora lunga”. Ha sciato quasi al buio nella prima manche, a 24 centesimi da Anna Swenn Larsson, poi ha attaccato nella seconda e battuto la Svezia: Swenn Larsson seconda a 30 centesimi, Hector terza. Ora comanda la generale con 260 punti su Aicher (192), mentre Shiffrin, assente, tornerà a Killington, dove nel prossimo weekend ci sono un gigante e uno slalom. E poi c’è un’altra Lara: Della Mea, tarvisiana, terza a metà gara e alla fine nona, a 1”06 dalla Colturi. Due Lara, due strade: una veste l’Albania, l’altra l’azzurro. “Era un’occasione per fare qualcosa di veramente bello, ma la ritengo una bella giornata” ha detto l’azzurra.