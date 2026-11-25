L'annuncio

"Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d'atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile - le parole della due volte campionessa olimpica -, però mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando".

La carriera

Federica Brignone dice addio allo sci dopo una carriera leggendaria iniziata il 28 dicembre 2007 a Lienz e scandita da 363 gare in Coppa del Mondo, in cui ha raccolto 85 podi complessivi e 37 vittorie. Prima sciatrice italiana nella storia a conquistare per due volte la classifica generale nel 2020 e nel 2025, la campionessa azzurra ha arricchito la propria bacheca nel massimo circuito anche con sei coppe di specialità — due di gigante (2020 e 2025), due di combinata (2019 e 2020), una di supergigante (2022) e una di discesa (2025) — oltre a uno straordinario bottino tra rassegne iridate e Giochi a cinque cerchi. Ai Mondiali ha infatti messo al collo l'oro in supergigante e l'argento in gigante a Saalbach 2025, l'oro in combinata e l'argento in gigante a Courchevel 2023 e l'argento in gigante a Garmisch 2011, coronando infine il proprio percorso alle Olimpiadi con cinque medaglie: gli splendidi ori in gigante e supergigante a Milano-Cortina 2026, l'argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechino 2022 e il bronzo in gigante a PyeongChang 2018.