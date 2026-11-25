Federica Brignone shock: "Mi ritiro, perché chiudo qui la mia carriera di atleta. L'ultima gara..."
Federica Brignone si ritira. È la stessa 36enne valdostana ad annunciarlo in un video diffuso dalla Fisi dopo che ieri, a distanza di 91 giorni dall'intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, era tornata sugli sci sulla pista di Cervinia.
L'annuncio
"Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d'atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile - le parole della due volte campionessa olimpica -, però mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando".
La carriera
Federica Brignone dice addio allo sci dopo una carriera leggendaria iniziata il 28 dicembre 2007 a Lienz e scandita da 363 gare in Coppa del Mondo, in cui ha raccolto 85 podi complessivi e 37 vittorie. Prima sciatrice italiana nella storia a conquistare per due volte la classifica generale nel 2020 e nel 2025, la campionessa azzurra ha arricchito la propria bacheca nel massimo circuito anche con sei coppe di specialità — due di gigante (2020 e 2025), due di combinata (2019 e 2020), una di supergigante (2022) e una di discesa (2025) — oltre a uno straordinario bottino tra rassegne iridate e Giochi a cinque cerchi. Ai Mondiali ha infatti messo al collo l'oro in supergigante e l'argento in gigante a Saalbach 2025, l'oro in combinata e l'argento in gigante a Courchevel 2023 e l'argento in gigante a Garmisch 2011, coronando infine il proprio percorso alle Olimpiadi con cinque medaglie: gli splendidi ori in gigante e supergigante a Milano-Cortina 2026, l'argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechino 2022 e il bronzo in gigante a PyeongChang 2018.
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