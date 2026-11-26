Il sorriso mostrato così, all’improvviso e finanche alla sprovvista in un mini video girato col telefonino dal fratello-allenatore Davide in una giornata grigia e fradicia sulla neve di Courmayeur, dove ha definitivamente capito che non ce la faceva più, Federica Brignone lo sfoggia serena in una lunga conferenza online con decine di giornalisti collegati da tutto il mondo. Conferma e spiega il suo addio, la valdostana, regina totale di uno sci che ha segnato nell’era di Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin e Lara Gut (per dire). E Sofia Goggia dalla quale e con la quale ha tratto a lungo motivazione, spinta. Per portarla oltre. A modo suo. Anche nel comunicare. Così, ora. «Mi conosco, non so mentire. Non potevo continuare a fare lavorare gente per me sapendo che non ce l’avrei fatta - racconta Fede -. L’ho capito in queste settimane e questi due giorni sugli sci mi hanno tolto gli ultimi dubbi. È stata come una liberazione. Sono quasi due anni che soffro e che lavoro per non soffrire e gareggiare. Non è servita neppure l’ultima operazione di quest’estate. Ogni curva è una fitta, un dolore che mi morde dentro. La mia vita è cambiata il giorno dell’incidente (il 3 aprile 2025, ai campionati italiani in Val di Fassa dopo la conquista della seconda Coppa del Mondo, ndr) e ne sarà per sempre condizionata. Le Olimpiadi sono state un miracolo, aver vinto una sfida impossibile. Ora volevo una stagione vera, anche l’ultima. Non è possibile. Devo accettarlo e farci i conti, essere onesta con me stessa. E guardare con orgoglio e serenità oltre».

Le parole della Brignone

Orgoglio e serenità, parole che ritornano da tempo nella Federica diventata campionessa totale. «Ho fatto di tutto per tornare, per continuare. Avrei voluto gareggiare e vincere ancora? Sì. Ma ho raggiunto tutti i miei sogni, ottenuto molto più di quello che avrei mai pensato. Lascio senza rimpianti e con tanto amore per questo sport. Sono molto grata per quello che ho fatto e a 36 anni non posso chiedere di più al mio corpo. Ma lascio nell’apice della mia carriera, e non è da tutti. Una carriera in crescendo, quello che appunto mi rende più orgogliosa». Una carriera chiusa con i due ori miracolo di Milano Cortina 2026... «Già, qualcosa di inimmaginabile e per certi versi ancora inspiegabile. Epico, direi. La sua ricetta segreta? Quella della Coca Cola non la saprà mai nessuno... È stato un lavoro soprattutto mentale per accettare il dolore e avere il coraggio si appoggiare una gamba che non voleva farlo. Ho vissuto anche di rendita, tecnicamente e di feeling. E visualizzato, tantissimo. Insomma, poco sci vero e tanto mentale. E ho concentrato tutte le mie energie in quelle due giornate di Cortina. Al cancelletto sapevo esattamente cosa fare e come. È stata la mia pozione magica. Ma la cosa di cui sono più orgogliosa non sono i risultati, ma come ho affrontato e superato il momento più difficile della mia vita».

Il mondo antico della Brignone

Ha detto che avrebbe voluto vincere di più... «Chi non lo vorrebbe? In realtà ho vinto tutto. Le Olimpiadi, i Mondiali, ma soprattutto la Coppa. Era il mio sogno, ho sempre pensato che lo sciatore con la “esse” maiuscola fosse quello polivalente, che vinceva in più discipline e in tutto l’anno. Ad essere la numero uno del mondo ci sono riuscita due volte, non una». Della bambina che iniziava sciare e sognava cosa ricorda? E cosa le direbbe? «Che era competitiva ma che non vinceva. Che gareggiava perché stava con gli amici e perché si divertiva sulla neve. Tutto è venuto passo dopo passo. E ogni volta ci ho messo qualcosa in più. E no, non le direi nulla perché è giusto che ogni bambino faccia il proprio percorso vedendo e vivendo le emozioni. La vita è e deve essere anche una sorpresa, conquistata, non certo un percorso insegnato o prefissato da qualcun altro. Di questo sono molto grata ai miei genitori. Sono nata sulla neve per loro, ma se mi avessero spinta a diventare sciatrice non lo sarei diventata». Mamma campionessa, papà maestro di sci, fratello allenatore: il suo mondo antico. «Già. La scelta di Davide è stata la più importante e sofferta della mia carriera. Tutti mi sono sempre stati accanto e lo sono anche ora, appoggiandomi. Anzi, adesso sono più sereni».

Dall'atleta alla Federica donna

Dovesse descrive la sua carriera, quali aggettivi utilizzerebbe? «Mai lineare ma crescente. Una lotta e una sfida continua, con la motivazione di sbattere contro le cose che non volevano rompersi, ma che a furia di darci testate le ho rotte e sono passata al livello successivo. Tanta dedizione, coraggio e un’idea chiara in testa. Sempre». Dalla Brignone atleta alla Federica donna: come sono legate e sarà il passaggio? «La vita ti mette davanti tanti ostacoli, anche molto alti. E più vinci e più diventa difficile ripetersi e superarli. Penso che esserci riuscita, ma soprattutto il percorso che ho fatto, mi abbiano fatto crescere tantissimo come atleta e come donna. Ora affronto le cose con molta più leggerezza. Ho capito che per quanto tu ti impegni e dai il massimo, non sempre le cose vanno come vuoi. Devi accettarlo. E che la vita non è un percorso. Ha tante curve, pieghe, stop. Se sono la persona che sono lo devo a questo. Ma so che crescerò ancora. Si chiude un grande libro, ma se ne apre uno nuovo. Non sarà facile. Dovrò adattarmi, mentalmente soprattutto».

Il futuro della Brignone

Ha già in mente cosa vuole fare? «Intanto una vacanza, una lunga vacanza. Viaggerò, in posti lontani e per il surf. Andrò a sciare ovunque in neve fresca. Conoscerò. Prima però mi aspetta ancora tanta fisioterapia, la mia gamba dovrà essere allenata comunque per tutta la vita. E vorrei un ultimo saluto al mio mondo. Non un’ultima gara, non potrei, ma aprire un ultima volta il cancelletto in Coppa del Mondo e festeggiare con tutti. Mi piacerebbe ai Mondiali di Crans Montana (inizio febbraio, ndr), ma dipende dalla Fis. E nella mia Italia (le gare di gennaio nella “sua” a Cortina, ndr). Vedremo». Ipotizza un futuro da allenatrice? «Mah, amo lo sci. Mi ha dato e gli ho dato tanto. La mie eredità, me l’hanno già detto e scritto tante compagne, è quello che ho fatto ma soprattutto come. Con impegno, coraggio, determinazione. E con il sorriso sulle labbra, un atteggiamento positivo. Senza mollare mai. Però ora non voglio una vita tutti giorni in pista, altrimenti continuavo. Mi servirà almeno un anno, dovrò assimilare un nuovo stile di vita».