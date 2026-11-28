TORINO - Piove a Killington, ma le stelle sono tante. Oggi la Coppa del Mondo femminile celebra il secondo gigante stagionale con i rientri di Sofia Goggia e di Mikaela Shiffrin. Dopo l’addio alle competizione di Federica Brignone le attenzioni degli appassionati italiani si concentrano sull’altra regina azzurra che è stata frenata da due virus ma ora è pronta. L’obiettivo è la velocità e in questo fine settimana si disputano un gigante e uno speciale. Però tutto serve per ritrovare le sensazioni giuste sugli sci. In quest’ottica sarebbero serviti anche i due giganti di Tremblant che sono stati cancellati. Prima manche alle ore 15.30, seconda alle ore 18.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Al via per l’Italia, oltre a Goggia, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti e Anna Trocker. Per non compromettere il tracciato di gara, la giuria ha cancellato la sciata in pista della vigilia, per cui tutte le squadre gareggeranno senza punti di riferimento, non avendo sciato nella località statunitense nei giorni precedenti. Quindi sono molte le incognite che rendono più difficile prevedere come si svilupperà la gara.

La vittoria di Colturi

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi illustra il contesto in cui le azzurre gareggeranno oggi: «Facciamo tanta fatica a vederci, perché qua piove tanto. Le ragazze sono ok: Goggia sta abbastanza bene, anche se logicamente non è totalmente a posto. Abbiamo provato il gigante e ha sciato bene. Qua sarà dura interpretare la pista, troveremo buchi e ci sarà di tutto, quindi se si parte davanti nella prima manche, magari si ha qualche chance in più. Sofia parte con il pettorale numero 16, quindi non è malaccio, sicuramente sarà più dura per chi partirà dopo il 30». Asja Zenere, quinta nell’esordio di Soelden, conferma: «Non abbiamo molte informazioni, quindi sarà una sorpresa per tutti, potrebbero essere esserci delle condizioni tali da costringere a saltare». A Killington la sorvegliata speciale è Lara Colturi che nell’ultimo slalom di Gurgl ha incamerato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. L’atleta italiana, che difende i colori dell’Albania, si presenta sulla pista statunitense con il pettorale rosso della leader di classifica generale. Le aspettative nel suo clan sono quindi alte, per tutte e due le gare un pensierino alla doppietta è stato fatto. Però Lara dovrà fare i conti con il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin, che manca dalla gara d’esordio e ha saltato di due slalom successivi per tornare in gara in Vermont.

Programma maschile

In campo maschile tutto è pronto per il debutto stagionale della velocità a Copper Mountain. Si comincia con un superG oggi alle 19.45 italiane, per proseguire poi con il secondo gigante di stagione, domani, prima manche alle 18 e seconda alle 21. Il clan azzurro punta su Giovanni Franzoni che si è lasciato alle spalle il debutto deludente di Soelden, ma può contare su una preparazione impostata per vivere una stagione dal protagonista. La notizia è il ritorno in gara del francese Cyprien Sarrazin, che mancava dal 27 dicembre 2024 in cui rischiò la vita a Bormio: «Sono pronto e ho un sorriso a trentadue denti».