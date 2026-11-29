Nebbia, vento e una pista che si apre come una crosta di pane: a Killington il gigante è stato più una prova di sopravvivenza che una gara di sci. Vince Alice Robinson, neozelandese di ventiquattro anni, ottavo sigillo in Coppa del Mondo, che nella seconda manche scava mezzo secondo a Mikaela Shiffrin e la brucia per 11 centesimi. Il tabù resta tale, nel Vermont dove l’americana si fece male due anni fa, e al parterre si era già pronti a far festa. Terza Paula Moltzan a mezzo secondo, risalita dal settimo posto di metà gara.

Senza Brignone spunta Mathiou

Oggi si cambia: slalom, pali stretti, su un pendio dove Shiffrin ha già vinto sei volte. Parte favorita, sempre che il cielo si degni di collaborare. A Copper Mountain, infatti, il vento ha vinto lui: tentato il rinvio, spalata la pista per ripulire la traccia, alla fine gli organizzatori hanno dovuto arrendersi e cancellare il superG maschile. Vedremo se oggi il tempo avrà più giudizio per il gigante. Ma la storia, a pensarci bene, è azzurra. Era la prima gara dopo l’addio di Federica Brignone: un’epoca che saluta il pubblico, e dalla Valle d’Aosta ne spunta un’altra. Si chiama Sophie Mathiou, è nata ad Aosta il 5 febbraio 2002, vive a Gressan, veste la divisa dei Carabinieri. Campionessa del mondo juniores di slalom a Bansko nel 2021, poi il crociato e il menisco che saltano nel 2023, e una risalita lenta, di pazienza, in Coppa Europa, fino a scoprirsi specialista delle porte larghe. Qualificata con l’ultimo tempo utile, ha pescato il pettorale numero 1 nella seconda manche, e lì ha fatto il resto: secondo parziale, ventidue posizioni riprese, ottavo posto, il migliore della carriera. «Non me l’aspettavo proprio per niente - dice -. Sono molto orgogliosa di me stessa e felice». Parole semplici, di chi non ha ancora imparato a recitare.

Goggia e le altre

Le altre. Lara Della Mea, sesta a metà gara, inciampa in un errore prima del piano centrale e chiude undicesima. Marta Bassino, ferma un’intera stagione, è sedicesima, e la sintesi è sua: «Bisognava tenere duro e basta». Asja Zenere diciassettesima. Sofia Goggia, ventiduesima all’esordio stagionale, si accusa senza sconti: «Nella prima manche ho commesso un errore madornale». E nella seconda, racconta, «è come se la pista fosse esplosa». Serviva comunque, per mettere chilometri nel motore. Fuori per un centesimo dalla run-2 Laura Pirovano, che di centesimi sa tutto; ferme alla prima manche Mondinelli e Pazzaglia; Trocker e Collomb, uscite di pista senza conseguenze.