Enrica Dematteis conquista la lotta per il TOR 130-Tot Dret

È stata una bellissima battaglia quella tra Enrica Dematteis ed Agnese Valz Gen per conquistare la vittoria del TOR130 – Tot Dret. Le due italiane si sono marcate strette per quasi 100 chilometri, studiandosi a vicenda e correndo praticamente fianco a fianco, in buona parte sotto la pioggia. Poi, tra il Rifugio Champillon e Bosses, Enrica Dematteis – quest’anno già vincitrice della 100 Miglia del Monviso – ha lanciato l’attacco decisivo, staccando Agnese Valz Gen e arrivando a Courmayeur poco prima dell’una di notte in 27h56’15”, un tempo che le è valso il 7° posto nella classifica generale. “È stata una bella gara con Agnese, dura, su un percorso per me inedito – ha detto al traguardo, quasi dispiaciuta per l’avversaria. Peccato per il tempo che ha reso tutto più difficile”. Valz Gen ha poi mollato la presa, arrivando a oltre 40 minuti dalla prima in 28h39’30”, seguita a lunghissima distanza dalla francese Christine Tousch, terza in 33h20’08”.