TORX 2023, si chiude l'edizione dei record

Era partita all’insegna dei record, non poteva che concludersi con numeri impressionanti. La 14a edizione del TORX® si è appena conclusa dopo aver entusiasmato, emozionato, tenuto col fiato sospeso, fatto parlare di sé, affollato i sentieri valdostani con atleti, appassionati, amici, tifosi, volontari per dieci giorni. Una gara epica, una festa infinita, mille e una storie da raccontare, un’esperienza da vivere, da ricordare per i mesi a venire. Più di 2500 atleti iscritti, 80 nazioni presenti sulle linee di partenza di Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean e Saint-Rhémy-en- Bosses, record di atleti al via del TOR330 – Tor des Géants® – per la prima volta sopra quota mille – un totale di 1302 finishers (85 per il TOR450, 621 per il TOR330, 171 per il TOR130, 425 per il TOR30). Tre record caduti: quello del TOR330 limato da Franco Collé di qualche minuto, quello del TOR130 abbattuto di un paio d’ore da Daniel Jung, e quello del TOR450 demolito da Sébastien Raichon di quasi 10 ore.