Cagnotto: "Lascio le Fiamme Gialle, ora sono mamma a tempo pieno"

BOLZANO - Tania Cagnotto ha lasciato le Fiamme Gialle, dopo quasi vent'anni di carriera sportiva: "Già da un po' ho finito il mio capitolo da atleta, poter allenare era un po' complicato e così ho fatto questa scelta dopo quasi 20 anni. Le Fiamme Gialle mi hanno cresciuto e sono state una famiglia per me". L'ex tuffatrice, campionessa simbolo del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza, ha presentato la sua richiesta di congedo al Comandante del Centro Sportivo, gen. Flavio Aniello, presso la sede di Castelporziano, poche ore prima di ricevere il riconoscimento per la sua eccezionale carriera dal comitato del XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini.