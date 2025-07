Pellacani infinita: è bronzo ai Mondiali di tuffi dal trampolino da 1 metro

Italia 6ª al team event

Pellacani ha infatti preso parte anche al team event, insieme con Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini, con la squadra azzurra che ha chiuso al sesto posto su 21 partecipanti, ma il secondo in Europa. L'oro è andato ai cinesi, l'argento al Messico e il bronzo al Giappone. "Sono molto soddisfatto della mia prova e di tutta la squadra - ha detto Santoro -. Io sono convinto che presto saremo al livello delle nazioni che sono sul podio: abbiamo tutti margini di miglioramento. Adesso mi concentro per la prova individuale e per il mixed in coppia con Chiara". Buon piazzamento per Elisa Cosetti nei tuffi da grandi altezze. Dopo una lunga interruzione per un temporale, proprio prima dell'ultima rotazione, l'azzurra ha ottenuto l'ottavo posto in una gara vinta da Rhiannan Iffland. Per l'australiana è il quinto successo mondiale consecutivo; in pratica è campionessa del mondo da sempre, da quando nel 2017 furono introdotti nel programma i tuffi da grandi altezze.