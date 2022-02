Vela, Soldini al via della Rorc Caribbean 600

ROMA - Al via la 13esima edizione della regata RORC Caribbean 600 con una flotta di 75 barche. Nella sequenza dello start da Fort Charlotte, Antigua, il regolamento prevede che la classe MOCRA parta per ultima, a mezz'ora di distanza dal primo gruppo. L'appuntamento sulla linea per i multiscafi è quindi fissato per le 11.30 ora locale (le 16.30 in Italia). Giovanni Soldini, assieme all'equipaggio di Maserati Multi70, sfiderà in assetto volante altri 7 multiscafi, tra cui i diretti rivali: l'inglese PowerPlay di Peter Cunningham, capitanato da Ned Collier Wakefield, che vede a bordo il navigatore francese Loick Peyron, e l'americano Argo di Jason Carroll con Brian Thompson. Antoine Rabaste e Jacek Siwek parteciperanno con il Maxi Multi Ultim Emotion 2 di 80 piedi.