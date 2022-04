Vela, a Ravenna si celebra l'epopea del Moro di Venezia

RAVENNA - Si prospetta un week-end intenso a Ravenna per gli appassionati della grande vela . Fra sabato e domenica verrà celebrato il trentennale del trionfo del Moro di Venezia nella Louis Vuitton Cup 1992 , il trofeo assegnato allo sfidante ufficiale del detentore dell' America's Cup . La barca voluta da Raul Gardini , proprio il 30 aprile 1992 , fu protagonista nel mare di San Diego , in California , battendo nella finale degli sfidanti il team di New Zealand .

Il programma dell'evento

Per ricordare quel successo, la Fondazione Gardini, il Circolo Velico Ravennate e Molino Spadoni, con il Mercato Coperto, hanno organizzato degli eventi celebrativi: sabato, proprio nel Mercato Coperto di Ravenna, alle 17,30, andrà in scena il talk-show 'Il Moro e l'evoluzione tecnologica in Coppa America', con i protagonisti dell'avventura del Moro, ma anche con progettisti e costruttori di altre barche di Coppa America Max Sirena, Fabrizio Marabini. Alle 20,30 si svolgerà la cena-evento, in compagnia dei protagonisti dell'impresa che ha caratterizzato la storia della vela italiana.

Festivela torna a Marina di Ravenna

Il primo maggio tornerà a Marina di Ravenna l'annunciata regata Festivela, alla quale potranno iscriversi tutte le barche d'altura: organizzata da Europa Yacht Club e Circolo Velico Ravennate, la regata si disputò per la prima volta nel 1996. La competizione è rimasta in calendario per alcuni anni ed è stata riservata alle barche d'altura, per poi migrare verso i giovani timonieri dell'Optimist. Il Circolo Velico Ravennate è tornato alla vecchia formula dedicata alle imbarcazioni più grandi che navigano in alto mare. Per i giovani timonieri dell'Optimist verrà istituito, per volere della Fondazione Gardini, il Trofeo Raul Gardini che quest'anno è in calendario per il 16 e 17 luglio con la formula Team Race.