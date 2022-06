Barcolana, al via le iscrizioni: "Sarà la festa del mare"

Tutto pronto per la 54esima edizione della " Enjoy Barcolana54 Presented By Generali" , l'evento sportivo che si svolgerà dal 30 settembre al 9 Ottobre nel Golfo di Trieste. Per la regata velica più partecipata al mondo, sono state aperte le iscrizioni. "Siamo pronti per una nuova edizione di Barcolana - ha affermato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - un'edizione che stiamo costruendo attorno al tema della gioia e della condivisione, con l'obiettivo di riportare a Trieste la grande festa della vela e del mare". L'obiettivo degli organizzatori è riflettere sulla sostenibilità e la Gender Equality, favorire la divulgazione di temi scientifici e puntare sulla passione per il mare come tema di aggregazione.

Nessuna variazione nel percorso

Il percorso della regata non subirà variazioni, mentre, gli organizzatori puntano a potenziare la comunicazione in tempo reale con gli armatori. "Vogliamo che Barcolana torni a essere un momento unico e speciale di condivisione collettiva - ha commentato Gialuz - per questo che stiamo pensando di riportare la musica nell'evento, le rassegne di libri e film nei grandi contenitori di Trieste". Tra le iniziative in programma, anche il progetto "Women in sailing", che mette in palio un Trofeo dedicato alla prima donna skipper di un equipaggio misto. Prevista anche una nuova regata dedicata ai Maxi, ovvero la Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo, in programma dal 5 al 8 ottobre, che vede delle prove costiere e il percorso della Barcolana da contendersi solo "tra grandi" il 6 ottobre. Il calendario in mare prevede inoltre la seconda edizione della RoundItaly (partenza da Genova il 22 settembre), le due regate di avvicinamento dalla Slovenia e da Ravenna con il Trofeo Hera, Barcolana Classic e Barcolana by Night, Barcolana Young e Barcolana Nuota.