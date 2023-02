Vela, World Series America's Cup a Cagliari: stanziati oltre 6 milioni di euro

CAGLIARI - Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha comunicato l'approvazione da parte del Consiglio regionale e della Legge Finanziaria 2023-2025 per ospitare una delle regate in preparazione dell'America's Cup 2024. Solinas ha dichiarato: "Grazie allo stanziamento di oltre 6 milioni di euro, la Sardegna potrà ospitare una delle regate di preparazione all'America's Cup 2024 coi cinque team velici internazionali, confermandosi meta apprezzata per ospitare manifestazioni prestigiose, che garantiscono visibilità internazionale. Prosegue in maniera fattiva la nostra strategia di promozione attraverso i grandi eventi sportivi". L'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa: "Ora che abbiamo stanziato le risorse necessarie, dobbiamo farci trovare pronti per un appuntamento assolutamente unico che porterà, grazie anche alla copertura mediatica, soprattutto televisiva, la città di Cagliari e l'intera Sardegna alla ribalta mondiale. La presenza a Cagliari per almeno due settimane dei protagonisti della sfida per la conquista del più famoso e importante trofeo della vela mondiale, che si svolgerà a Barcellona nel 2024, garantisce anche un importante impatto economico sul territorio. Ovviamente, valuteremo anche un contorno di eventi nautici e velici che fungano da attrazione per gli appassionati".