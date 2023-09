Il Torinese Federico Morisio 3° ai Mondiali di Windsurf Wave in Perù

Federico Morisio si posiziona 3° classificato alla coppa mondiale di Windsurf Wave in Perù, raggiungendo un ulteriore successo internazionale grazie alle sue abilità e al suo talento. Un traguardo non solo personale, ma anche patriottico. Federico è orgogliosissimo di riportare l’Italia sul podio della Coppa del Mondo Wave, dopo più di 20 anni dai tempi di Cesare Cantagalli e a maggior ragione in un posto come il Perù dove le onde sono difficili: potenti, grosse, lunghe.



Quali sensazioni hai provato subito dopo l’annuncio del podio?

Sono stato davvero felice e orgoglioso per questo terzo posto nella 4° tappa del Campionato del Mondo di Windsurf Wave. Ero assolutamente sbalordito! Ho potuto gareggiare alla pari con mostri sacri come Antoine Martin, vincitore della Aloha Classic nel 2019, e Marcilio Browne, attuale Campione del Mondo in carica e questo ha significato tanto per me. È stata una grande iniezione di fiducia e soprattutto un riconoscimento per tutto il lavoro, la dedizione e la passione che ho messo in questi anni.



A chi hai dedicato questa vittoria?

Questo fantastico risultato l’ho dedicato alla mia famiglia, che ringrazio immensamente per aver creduto in me da sempre e per avermi dato l’opportunità di inseguire il mio sogno. Penso che non ci sia nient’altro che abbia più valore per me.



Fiero del risultato raggiunto, Federico continuerà a gareggiare in competizioni internazionali per aggiungere nuove vittorie al suo percorso.