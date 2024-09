Luna Rossa inarrestabile: l'alchimia perfetta per puntare al sogno

Un proiettile d’argento. Una freccia dalle linee affilate e potenti scoccata sul mare come un missile nella stratosfera. Non pecchiamo di iperboli nell’identificare metaforicamente Luna Rossa Prada Pirelli come un’entità che si staglia dalla media e fa della routine delle vittorie un’eccellenza. La barca italiana, dopo lo stop forzato di mercoledì per il maltempo, è tornata ad annichilire la concorrenza nella sesta giornata di Louis Vuitton Cup a Barcellona , cogliendo contro Orient Express il quinto successo di fila delle Challenger Selection Series - il torneo che designerà l’avversaria del defender New Zealand per la 37ª America’s Cup - e garantendosi l’accesso alle semifinali. Sabato, nel penultimo turno del round robin, Luna Rossa affronterà Ineos Britannia e American Magic .

Al di là dei calcoli, in caso di doppio successo Max Sirena e i suoi uomini potranno dirsi certi di chiudere in vetta alla classifica con un turno di anticipo sul termine della prima fase, garantendosi l’opportunità di potersi scegliere il prossimo avversario. Ieri, nel match contro lo skipper Quentin Delapierre, Luna Rossa ha messo in mostra sullo specchio d’acqua catalano – su cui è tornato il sole con vento debole a 8 nodi ma incostante – il meglio delle sue qualità: velocità e sapienza tattica. Luna Rossa ha utilizzato il lato di bolina per lavorare sulle virate e chiudere i francesi, gravati di penalità, che si sono allungati sulla destra. Nonostante le buone performance di Orient Express, la maggiore velocità in poppa e la perfetta conduzione di Luna Rossa hanno presto avuto la meglio permettendo ai nostri di allungare e mantenere il controllo sugli avversari e del proprio AC75 torchiato da un vento saltellante che ha reso ogni manovra a rischio di caduta foil.

Luna Rossa, l'alchimia perfetta

Il vantaggio di Luna Rossa all’arrivo è stato di 1’02”. Ogni giorno di regate porta in dote a Team Prada Pirelli nuove indicazioni. Ieri è emersa l’unità di un gruppo che sta trovando l’alchimia perfetta. I timonieri Jimmy Spithill e Francesco Bruni si dividono le mansioni senza pestarsi i piedi: l’australiano mette sul piatto il know-how di chi di America’s Cup ne ha vinte in carriera un paio, padroneggiando partenze e fasi cruciali del match race, mentre il campione siciliano ha l’innata capacità di fiutare e gestire il vento. «Oggi non c’è stato niente di facile – spiega Bruni – . I francesi non sono lenti, soprattutto con venti leggeri. Cerchiamo di restare critici nei confronti delle nostre prove. Vogliamo migliorare sempre di più e sappiamo che in America's Cup questa fase è la più importante per crescere. Anche oggi abbiamo sbagliato qualcosa e non intendiamo fare lo stesso errore due volte».

Sabato si torna in gara

Gli altri challenger della Louis Vuitton Cup sono, invece, alle prese con l’affidabilità dei loro AC75. New Zealand, pur fuori classifica, è tornata a vincere, sconfiggendo una deludente Ineos (presa a ceffoni anche da American Magic a cui erano caduti perfino i foil) e Orient Express al termine di una sfida pazza con entrambe le barche che hanno perso il volo affondando in acqua, ma i termini di paragone rispetto al ko di martedì con Luna Rossa non sono attendibili. Ieri è piaciuta Alinghi: gli svizzeri griffati Red Bull Racing hanno inflitto un minuto agli Stati Uniti mostrando ritmo e coraggio. Bryan Mettraux è in fiducia ed è timoniere temibile nel corpo a corpo. Oggi giornata di pausa. Si torna in gara domani, dalle ore 14 (diretta tv e streaming su Mediaset e Sky), con questo programma: American Magic-Luna Rossa; Ineos-Alinghi; Luna Rossa-Ineos, American Magic-Orient Express. Classifica: Luna Rossa (5 vinte/0 perse), Ineos Britannia (3-2), American Magic (3-2), Alinghi (2-4); Orient Express (1-5).