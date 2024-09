Luna Rossa, giornata nera! Perde spareggio e primato dopo la squalifica: che succede

Barcellona (Spagna) - Luna Rossa accede alle semifinali della Louis Vuitton Cup, ma cede il primo posto ad Ineos Britannia al termine del match race di spareggio. Un pomeriggio complicato per l'imbarcazione italiana che prima è stata squalificata dal match contro Alinghi e poi ha ricevuto la beffa contro gli inglesi nella lotta al primo posto della fase round robin. Una sconfitta che non permetterà al team Prada Pirelli di scegliere la propria avversaria in semifinale, vantaggio che il team britannico sfrutterà (con tutta probabilità Alinghi). Ineos ha chiuso in 22 minuti e 12 secondi, mentre Luna Rossa è arrivata al traguardo con 42" di distacco.