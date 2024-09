Luna Rossa, ufficializzato l'avversario: riparte la Louis Vuitton Cup

Il Team Ineos Britannia, vincitrice dei Round Robin della Louis Vuitton Cup, ha deciso. Gli inglesi gareggeranno in semifinale, con match race al via domani, sempre lungo il mare antistante Barcellona, gli svizzeri di Alinghi. Di contro Luna Rossa Prada Pirelli sfiderà American Magic. Questi gli accoppiamenti ufficializzati dopo la scelta del team britannico che ha soffiato il vantaggio nello spareggio per il primo posto proprio all'imbarcazione italiana.