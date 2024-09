Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte ancora American Magic e va sul 2-0

BARCELLONA (Spagna) - Altro successo per Luna Rossa nella prima giornata di regate valide per le semifinali della Louis Vuitton Cup, in svolgimento a Barcellona. L'imbarcazione italiana ha battuto per la seconda volta di fila NYYC American Magic, questa volta con 18 secondi di vantaggio, portandosi avanti 2-0 nella serie. Le semifinali della competizione riservata agli sfidanti della America's Cup si disputano al meglio delle nove regate (vince chi arriva prima a quota cinque successi). Nell'altra semifinale la prima regata ha visto Ineos Britannia vincere nettamente (con oltre due minuti di distacco) contro Alinghi. Adesso in acqua il secondo atto della sfida fra gli inglesi e gli svizzeri. Domani sono in programma, sempre nel primo pomeriggio, altre due regate di entrambe le semifinali, per un totale di quattro sfide. Luna Rossa sarà in azione nel mare catalano nel primo e nel terzo match race di giornata.