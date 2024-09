Luna Rossa, corsa contro il tempo: perché lo shore team ora è decisivo

La rimonta di American Magic

La trama è cambiata in poppa, quando American Magic si è rifatta sotto sfoderando gli artigli in un duro match race, con continui cambi di leadership e i rispettivi timonieri costretti a districarsi in virate e strambate per trovare un refolo di brezza e non cadere dai foil. Quello che purtroppo è accaduto al terzo cancello quando Luna Rossa non è riuscita a ruotare per tempo ed è finita in un salto di vento negativo che l’ha atterrata, senza più riuscire a sollevarsi. Stessa sorte è toccata poi ad American Magic che, però, era già davanti e si è trascinata al traguardo in solitaria. Quindi, nella già descritta gara-7, la rottura della randa e uno scenario a tinte nebulose per Luna Rossa che oggi è chiamata al cambio di passo e a ottenere quel maledetto punto per volare in finale.