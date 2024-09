Luna Rossa in finale di Louis Vuitton Cup! American Magic ko, ora Ineos

BARCELLONA (Spagna) - Luna Rossa conquista la finale di Louis Vuitton Cup! Il team Prada Pirelli porta a casa l'ottava regata contro American Magic e chiude la pratica semifinale. 5-3 il risultato finale per l'imbarcazione italiana che dopo essere fuggita sul 4-0 ha vissuto momenti non facili. Il peggiore quello della gara-7 con la rottura del carrello della randa che ha costretto tutta al squadra di Luna Rossa a fare un super lavoro per la regata odierna, poi risultata decisiva. Match point concluso per gli azzurri che ora affronteranno Ineos Britannia per cercare di vincere il trofeo e andarsi a giocare l'America's Cup contro New Zealand. Per Luna Rossa è la quinta finale di LVC dal 2000 a oggi.