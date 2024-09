Luna Rossa trionfa nella Youth America’s Cup: in attesa dei grandi…

BARCELLONA (Spagna) - Luna Rossa scrive un'importante pagina di storia aggiudicandosi la prima edizione della Youth America's Cup dopo aver battuto in finale NYYC American Magic. L'equipaggio Under 25 composto da Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone ha dominato l'atto conclusivo anche grazie ad una penalità inflitta agli statunitensi che sono entrati nel campo di gara prima del limite dei 2'10" scattando quindi subito in ritardo. A quel punto l'imbarcazione italiana ha potuto impostare le proprie traiettorie per coprire le mosse degli avversari, lungo il secondo lato di bolina Luna Rossa ha fatto la differenza respingendo il tentativo di rimonta di American Magic e tagliando il traguardo con 36" di vantaggio. Alle 14 l'attenzione si sposterà sulla finale della Louis Vuitton Cup con le prime due regate fra Luna Rossa e Ineos Britannia.