Luna Rossa-Ineos, un punto a testa: equilibrio nella finale di Louis Vuitton Cup

BARCELLONA (Spagna) - Luna Rossa perde la seconda regata di giornata della finale della Louis Vuitton Cup. Il Team Prada Pirelli, che aveva vinto la prima sfida, è stata battuta da Ineos Britannia che si porta ora sull'1-1 nella competizione al meglio delle 13 regate. Nella seconda manche della finale che mette in palio l'accesso alla sfida ontro il defender New Zealand, l'imbarcazione britannica parte meglio e chiude con 18" secondi di vantaggio. Il team di Ineos Britannia guidato da Ben Ainslie aveva vinto contro Luna Rossa gli ultimi due precedenti nel round robin. La sfida tra i due equipaggi è una replica della finale della Prada Cup disputata in Nuova Zelanda nel 2021.