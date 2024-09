Luna Rossa e Ineos, nulla di fatto: il vento annulla terza e quarta regata

BARCELLONA (Spagna) - Resta sull'1-1 la finale della Louis Vuitton Cup di vela tra Luna Rossa e gli inglesi di Ineos Britannia. La terza regata della serie, partita dopo oltre un'ora di attesa a causa della scarsità del vento, non è stata portata a termine dalle due imbarcazioni, entrambe cadute dai foil nel penultimo lato e che non sono riuscite a raggiungere il traguardo entro il tempo limite di 45 minuti. Nel momento del raggiungimento del tempo limite, i britannici erano avanti di circa 400 metri sull'equipaggio italiano dopo una serie di sorpassi e controsorpassi nei primi lati del percorso. A causa della scarsità di vento anche la quarta regata, in programma oggi, è stata annullata.