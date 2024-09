Luna Rossa squalificata, Britannia sul 2-1: cosa è successo

Niente da fare per Luna Rossa Prada Pirelli nel round tre della finale della Louis Vuitton Cup , in scena nelle acque antistanti Barcellona, contro Ineos Britannia . Sull'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, c'è stato un problema tecnico poco prima della partenza.

Forfait di Luna Rossa

Si dovrebbero esser rotte tre stecche, che hanno causato la foratura della randa. Luna Rossa ha quindi chiamato a bordo lo shore team per sostituire la randa e non si è presentata al cancello di partenza. Vittoria quindi per il forfait degli italiani assegnata a Ineos Britannia. Gli inglesi conducono ora la serie per 2-1. Nel pomeriggio dovrebbe esserci il quarto atto della finale.