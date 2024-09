Vela, Luna Rossa vince la 6ª regata della Louis Vuitton Cup: 3-3 con Britannia

Luna Rossa Prada Pirelli nella seconda regata odierna , la sesta della finale della Louis Vuitton Cup in scena nelle acque antistanti a Barcellona, si è riscattata dopo aver perso il quinto round ai danni della Ineos Britannia , riportando dunque la serie in parità. L'AC75 di Luna Rossa, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo un'iniziale partenza praticamente alla pari, ha fatto un buon primo lato (degli otto totali del match race moderni) ed è passata avanti al primo gate con 4" di vantaggio. Il distacco è poi aumentato nel secondo e terzo lato della sfida. Così Luna Rossa, timonata dal duo italo-australiano composto da Francesco Bruni e Jimmy Spithill , ha potuto controllare e marcare per il resto della regata la barca inglese - Ben Ainslie il team principal - tagliando così il traguardo per prima.

Luna Rossa-Ineos Britannia: regna sovrana la parità

Permane ancora una situazione "di stallo" nella serie tra le due compagini in questa finale di Vuitton Cup, che proseguirà domani: in programma altri due match race, il settimo e l'ottavo della serie. Le due barche dovranno poi tornare in mare mercoledì per altre due regate e, dopo un giorno di riposo, l'eventuale sfida decisiva andrebbe in scena venerdì (previsti undicesimo e dodicesimo atto) o addirittura sabato (data dell'eventuale tredicesimo confronto). Si gareggerà al meglio delle 13 sfide, delle quali occorrerà vincere sette round per staccare il pass per la 37esima America's Cup, dove ad attendere la barca vincitrice ci sarà il defender, ovvero Emirates Team New Zeland.