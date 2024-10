Luna Rossa, ora serve l'impresa: Ineos sul 6-4 in finale di Louis Vuitton Cup

BARCELLONA (Spagna) - Britannia vince anche la decima regata e piazza il break in questa finale di Louis Vuitton Cup. Con vento medio, Luna Rossa cede nell'ennesima prova estremamente equilibrata imbarcazioni chiudendo all'arrivo con soli 8" di ritardo. Per gli inglesi ora ci saranno due match a disposizione nelle prossime regate due di venerdì: basterà un punto per la conquista della Coppa e il ruolo di sfidante in America's Cup. Luna Rossa deve ora mostrare gli artigli e infilare tre successi di fila se vorrà ribaltare una situazione al momento molto complessa.

Luna Rossa, spanciata decisiva

Ineos Britannia ha battuto Luna Rossa Prada Pirelli nella regata numero 9 della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti Barcellona. L'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha chiuso con 23 secondi di svantaggio. Adesso Ineos conduce per 5-4 nella serie, in attesa del via del decimo round. Ineos ha avuto uno spunto veloce più significativo di bolina. Nel quarto gate decisiva una spanciata del team Prada a causa di un’onda che ha portato il suo ritardo da 80 a 250 metri. Si gareggia al meglio delle 13 sfide, occorre vincere sette round per ottenere il pass per la 37esima America's Cup, dove ad attendere la barca vincitrice c'è il defender, ovvero Emirates Team New Zealand.