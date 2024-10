Luna Rossa, finisce l'avventura: Ineos Britannia si prende la Louis Vuitton Cup

Finisce il sogno di Luna Rossa . L'imbarcazione italiana cede contro Ineos Britannia anche nell'undicesima regata che consente ai britannici di conquistare il trofeo della Louis Vuitton Cup che garantisce il ruolo di sfidante nell'America's Cup. Luna Rossa nella regata di oggi è arrivata con un ritardo di 17". E' da 60 anni che i britannici non affrontano una America's Cup, l'ultima volta avvenne nel 1964. Sarà Ben Ainslie, dunque, a sfidare Team New Zealand da sabato 12 ottobre.

Rimonta fallita

Ancora una volta la partenza si è rivelata decisiva. Ineos l’ha vinta, ha preso la testa della regata e non l’ha più lasciata. La barca italiana si è riportata sotto fino a 20 metri nel corso della terza bolina, ma non è bastato per effettuare il sorpasso. Il timoniere dei Ineos, Ben Ainslie (quattro ori olimpici), ha sempre virato davanti alla prua di Bruni e Spithill. Per Luna Rossa è stata la sesta partecipazione alla Louis Vuitton Cup.