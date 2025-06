Luna Rossa fa sul serio in vista della 38ª America’s Cup di Napoli nella primavera del 2027 e lo dimostra mettendo a segno un colpaccio che può spostare gli equilibri. Entra, infatti, a far parte del sailing team italiano il “re” dei mari Peter Burling. Il timoniere neozelandese è stato non solo il vincitore delle ultime tre edizioni dell’America’s Cup con Emirates Team New Zea