Al via il “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 – il Veloce”

TORINO - È Genova la protagonista della partenza della V edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 – il Veloce”, il giro dell’Italia a vela nato per promuovere i valori e il brand della Marina Militare. Le imbarcazioni hanno preso il mare alle ore 15:00 da “Calata Molo Vecchio”, per approdare tra il 17 ed il 19 novembre a Venezia, con premiazione prevista per il 22 Novembre. Quest’anno la cerimonia di partenza della gara si è tenuta in una location d’eccezione: la nave scuola della Marina Militare Palinuro, in sosta a Genova per l’occasione.

Hanno presenziato alla cerimonia di partenza: il presidente del consiglio Regione Liguria Stefano Balleari, la sindaca di Genova Silvia Salis, l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biagi Comandante Marittimo Nord, l’ad di Difesa Servizi S.p.A Luca Andreoli, il segretario generale Fiv Alberto Volandri e il ceo di Ssi Sports &Events Riccardo Simoneschi. Modera l’evento il giornalista sportivo, ed esperto di vela, Giulio Guazzini.

La cerimonia è stata accompagnata dalle note della Fanfara di Presidio del Comando Interregionale Marittimo Nord e, adiacente a Nave Palinuro, presente un Race Village al quale interno si trovano gli infopoint degli enti che hanno sostenuto l’iniziativa: Regione Liguria, Comune di Genova, Marina Militare e Fiv, e diverse attività come, ad esempio, il simulatore di regata della Federazione Vela.

La regata, che con le sue 1492 miglia non-stop è la più lunga nel Mediterraneo, porta il nome e il vessillo della Marina Militare, per cui la pratica della vela, massima espressione del legame tra l’uomo e il mare, costituisce parte integrante della formazione e della professionalità di base di un marinaio.

La competizione è organizzata da Difesa Servizi S.p.A in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports &Events, con il supporto di Ministero per lo Sport, Enit S.p.A, main-partner del tour, della Federazione Italiana Vela, con il patrocinio del Coni.

Importanti anche i numeri dell’edizione 2025: il “Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Veloce” di quest’anno ha coinvolto, nella fase preselettiva - che si svolgerà nei 5 giorni precedenti lo “start” - 30 imbarcazioni con team internazionali provenienti da 14 paesi, che si sfideranno, a bordo delle performanti Figaro Beneteau 3. Solo 10 equipaggi accederanno alla griglia di partenza per competere nel Mediterraneo e saranno presentati il 5 novembre durante la cerimonia. L’edizione “Veloce” 2025 non sarà solo un evento sportivo ma anche la celebrazione della bellezza, della cultura, e dei valori del nostro Paese, unendo le comunità costiere con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Un'opportunità per rafforzare il legame tra il mare, il territorio e l’italianità attraverso il progetto “Valore Paese Italia”.

Conferma così la sua portata internazionale, capace di unire sport, mare e identità nazionale.

