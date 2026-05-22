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Si accende la corsa per l’America’s Cup

Al via a Cagliari le Regate Preliminari con scafi AC40. Burling: "Quello di Luna Rossa è un equipaggio eccezionale". Otto in gara nelle prove di oggi
Diego De Ponti
1 min
America’s CupBurlingLuna Rossa
Si accende la corsa per l’America’s Cup© LAPRESSE

TORINO - Pronti, via! La corsa che porta all’America’s Cup, a Napoli il prossimo anno, inizia oggi a Cagliari con la prima delle Regate Preliminari. In acqua vanno i team ufficiali con gli AC 40. Si tratta di scafi differenti da quelli che prenderanno parte alla America’s Cup. L’obiettivo è di saggiare per la prima volta la forza e l’intesa degli equipaggi dopo un grande lavoro di preparazione. Emergeranno le prime valutazioni su affiatamento, automatismi,

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