Si accende la corsa per l’America’s Cup

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TORINO - Pronti, via! La corsa che porta all’America’s Cup, a Napoli il prossimo anno, inizia oggi a Cagliari con la prima delle Regate Preliminari. In acqua vanno i team ufficiali con gli AC 40. Si tratta di scafi differenti da quelli che prenderanno parte alla America’s Cup. L’obiettivo è di saggiare per la prima volta la forza e l’intesa degli equipaggi dopo un grande lavoro di preparazione. Emergeranno le prime valutazioni su affiatamento, automatismi,
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