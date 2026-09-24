Napoli abbraccia l'America's Cup, Abodi: "Un sogno che inizia, la città è pronta"

Le parole di Abodi

"Finora abbiamo sempre raccontato questo evento, da oggi - dice nell'intervista all'ANSA - a parlare saranno le gare, le infrastrutture, l'organizzazione e i progetti che ci accompagneranno fino agli appuntamenti del prossimo anno" racconta il ministro ripercorrendo le tappe di questi "mesi intensi, di lavoro pianificato, responsabilità condivise e costante collaborazione tra le istituzioni". "Le regate preliminari di questo secondo round, dopo quelle di Cagliari, rappresentano l'abbraccio tra la città di Napoli e l'America's Cup, e l'occasione per costruire insieme l'attesa operosa che ci accompagnerà fino al 2027" sostiene Abodi che, dopo i grandi eventi del 2026 ospitati dall'Italia, dalle Olimpiadi di Milano-Cortina agli Europei di pallavolo, prevede "un successo come per gli altri appuntamenti che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani". E parlando di opportunità, non si può che pensare a Bagnoli, e a quell'area dell'ex Italsider abbandonata per quarant'anni e adesso trasformata, rigenerata e pronta ad accogliere i team. "E' stata una ferita dell'Italia che solo grazie all'impegno del Governo Meloni oggi sta iniziando a rimarginarsi - sostiene Abodi -. Bagnoli potrà tornare a vivere ripartendo dallo sport e recuperando un rapporto sano con il mare, a disposizione di tutti, a partire dai residenti ai quali ho detto di avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo".

La città è pronta

Ma l'America's Cup non guarda solo ai territori affacciati sull'acqua. L'obiettivo è portare il mare dove il mare non c'è, come a Caivano, nel centro sportivo "Pino Daniele". Era un "teatro degli orrori", la visione del Governo e gli sforzi di Sport e Salute e Fiamme Oro lo hanno reso un punto di riferimento per la comunità. E ieri 350 bambini hanno potuto provare l'emozione della vela in piscina. "Un'esperienza capace di suscitare curiosità, passione e desiderio di misurarsi con qualcosa di nuovo e possibile" dice Abodi che rilancia: "Nei prossimi mesi bisognerà continuare a lavorare perché la vela possa incontrare altri ragazzi e ragazze, anche lontano dal mare, anche nelle periferie". E' questa una parte della "legacy", l'eredità che lascerà America's Cup quando le barche non sfrecceranno più nel Golfo. "A Napoli resterà tanto: dalla promozione turistica alle opportunità lavorative, fino a una maggiore consapevolezza della forza e delle ulteriori potenzialità dell'economia del mare. Poi starà alle istituzioni e alla comunità mantenere vivi lo spirito e gli effetti di America's Cup". La città è pronta, si avverte per le strade la voglia di fare bella figura. Anche perché c'è già chi sogna il bis, l'opportunità di ospitare la Coppa anche nella prossima edizione, quella del 2029. Per Abodi "è un obiettivo possibile, perché Napoli ha dimostrato e sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche per continuare a essere protagonista". "Ma ora dobbiamo concentrarci sull'evento che ci è già stato assegnato. Il primo passo - chiosa il ministro - è fare bene ciò che stiamo facendo oggi".