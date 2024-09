Sabatino Aracu confermato Presidente della Federazione Mondiale

Sabatino Aracu, in carica alla World Skate dal 2005 e presidente anche della Federazione italiana FISR, subito dopo il voto che lo vedeva candidato unico alla presidenza del massimo organismo sportivo internazionale delle discipline a rotelle, divenuto olimpico con lo Skateboarding da Tokyo 2020, ha dichiarato: “Grazie a tutti i paesi che, dandomi ancora piena ed unanime fiducia, continuano a credere in un progetto mondiale dopo il traguardo olimpico. Siamo finalmente full member tra le discipline a cinque cerchi. Un risultato che si consolida con il riconoscimento internazionale e l’apprezzamento dello stesso Comitato Olimpico Internazionale. Una grande conferma proprio quando in questi giorni sono in corso in Italia i World Skate Games 2024. Un esempio innovativo, un modello non solo sportivo, ma anche finanziario e promozionale, la migliore immagine per le nostre splendide discipline sempre più urban e young!”