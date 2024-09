World Skate Games 2024: l'Italia resta in vetta al medagliere del Mondiale dei Mondiali

La manifestazione internazionale, in corso fino al 22 di settembre in 4 regioni italiane, sta confermando come le discipline rotellistiche siano gli sport del momento, con un seguito mediatico importante e milioni di appassionati e giovanissimi pronti a seguire i trick mozzafiato dei loro idoli su rotelle. Team Italia che rimane in alto, nella classifica generale provvisoria, con 12 ori , 13 medaglie d’argento e 10 di bronzo , per un bottino complessivo di 35 medaglie fin qui conquistate. Risultati che per la Nazionale tricolore arrivano da quasi tutte le veune coinvolte nel Mondiale dei Mondiali.

A Roma , nel suggestivo scenario della terrazza del Pincio , le spettacolari gare di Inline freestyle , nelle specialità Free Jump, Slide e Classic Slalom di coppia, hanno incantato il pubblico, lasciando tutti con il fiato sospeso nelle ultime due giornate. Nella categoria femminile, Francesca Brivio , la nostra campionessa mondiale in carica, ha dovuto cedere il passo ad Alena Efimova che si è aggiudicata la medaglia d’oro con un salto di 132 centimetri. L’atleta monzese chiude comunque con una bellissima prestazione e con una meritatissima medaglia d’argento .Terzo gradino del podio e bronzo per la senegalese Awa Blade. Le prime due posizioni della categoria maschile rimangono invariate rispetto allo scorso mondiale 2023 di Shanghai: Dame Fall imbattuto, si conferma campione iridato con un salto di 171 centimetri, seguito dal nostro Gianmarco Savi , argento mondiale che nonostante l’ottima prova non riesce a prevalere sull’atleta africano.

Gare di Chieti che ai World Skate Games 2024 portano altre medaglie per i colori azzurri. A conquistarle sono i ragazzi dell’inline slalom . L’Abruzzo porta fortuna ai nostri. Quattro giornate intense di gare nella città teatina, in cui la Nazionale italiana nell’Alpine centra un bottino di 19 medaglie: 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Nella gara conclusiva di mercoledì scorso, dedicata interamente alla specialità del parallelo, Mattia Pe , Cristian Rondi e Antonio Fanchini ci hanno regalato un podio della Junior Maschile tutto tricolore. Per le altre categorie invece, il team Italia deve “accontentarsi” delle medaglie già guadagnate nei giorni scorsi.

Ma lo spettacolo dei World Skate Games continua. E già oggi è tempo di pattinaggio corsa e di altri titoli mondiali da assegnare. Riflettori puntati sulle prove pista di Montesilvano che andranno avanti fino al 15 di settembre, per poi lasciare spazio alle gare su strada di Sulmona, alla 100 metri di Pescara e alla Open Marathon del lungomare adriatico. Tanti gli atleti azzurri in grado di conquistare i titoli iridati, in una delle discipline, quella della velocità che ci vede da sempre tra i migliori interpreti a livello internazionale. Giovane, positiva, affamata: sono gli aggettivi che contraddistinguono la Nazionale azzurra di Speed skating. Con i campioni mondiali in carica Asja Varani, Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca e Sofia Paola Chiumiento a lottare per il possibile bis e la conferma anche nell’appuntamento del 2024.

A Rimini prosegue lo show del pattinaggio artistico. Ieri ai Padiglioni Exhibition Group della Fiera di Rimini in pista gli atleti e le atlete Junior del Singolo. A portare in alto il tricolore ci pensa la campionessa nazionale Matilde Caputo che ottiene un meraviglioso argento alle spalle della fuoriclasse portoghese, Madalena Rodrigues Costa. Mentre tra i ragazzi centra la medaglia di bronzo il nostro campione italiano in carica Daniele Ricci . “È stato emozionante gareggiare il mio primo mondiale nel Singolo e vincere un argento in Italia - racconta la 17enne della provincia di Gorizia, Matilde Caputo - Nella vita studio al liceo linguistico, ma tra la scuola e il pattinaggio riesco ad organizzarmi. Nel futuro mi piacerebbe studiare moda e diventare stilista. Ma vorrei anche viaggiare e al primo posto c’è il continente asiatico”. Tra i ragazzi non ci sono sorprese, sbaraglia la concorrenza Guillermo Gomez Correas: l’atleta della penisola iberica chiude con 257.76 punti. L’altro italiano in gara, José Enrico Inglese, è ottavo. “Tra il tifo del pubblico distinguevo chiaramente la voce di mio fratello gemello Giacomo, anche lui pattinatore - racconta il 18enne Daniele Ricci - Questa è la mia prima medaglia mondiale; la dedico a lui, alla mia famiglia e ai miei allenatori”.

SINGOLO JUNIOR DONNE - Pattinaggio Artistico

1 Madalena Rodrigues Costa (POR)

2 Matilde Caputo (ITA)

3 Paula Roman Martì (ESP)

SINGOLO JUNIOR UOMINI

1 Guillermo Gomez Correas (ESP)

2 Unai Cereijo Garcia (ESP)

3 Daniele Ricci (ITA)

Hockey Inline che vede l’Italia Junior maschile volare ai quarti. Gli azzurrini in recupero superano 3 a 2 la Gran Bretagna. Al Pala Bolino di Roccaraso partenza shock e Italia sotto di due reti. La Nazionale sembra incappare in una giornata no e la prima frazione scivola via con i britannici che pattinano tanto e i nostri che non riescono a concretizzare le occasioni che sono comunque bravi a costruire. Nella ripresa la musica cambia, evidentemente la strigliata di coach Bellini sortisce i suoi effetti e i ragazzi prendono saldamente in mano la partita. Arriva il gol di Cioccolanti (1-2) che accorcia le distanze e riaccende le speranze italiane. Proprio subito prima che i nostri avversari tornassero in superiorità numerica arriva il grande pareggio di Sesana (2-2). Colpo duro per la Gran Bretagna, che va in difficoltà, mentre i nostri volano sulle ali dell’entusiasmo e quando mancano 6 minuti alla fine capitan Vellar segna la rete del vantaggio (3- 2) e ci fa mettere per la prima volta la testa avanti in una partita difficile, tesa, che ha dimostrato il carattere della nostra squadra, in grado di raddrizzare un match nato male e concluso nel migliore dei modi.

Italia in semifinale mondiale nell’Hockey su Pista. A Novara gli azzurrini superano il Cile 6-4. Stasera alle ore 21 match contro la Spagna per la finale Junior maschile. Italia si qualifica ancora una volta per la semifinale mondiale, confermandosi tra le big. Un successo maturato nel corso della gara, grazie alla grande duttilità offensiva. Due reti di Colamaria e Tomba ed i due tiri di Polverini e Tagliapietra hanno regalato la vittoria contro il Cile. "C’è bisogno di tutto il calore della città - commenta il CT Alessandro Bertolucci - Abbiamo fatto e disfatto in questa gara, dovremo trovare più tranquillità nella semifinale, perché le qualità ci sono. Se riuscissimo a contenere i nostri timori potremmo ancora avere tante soddisfazioni."

Nello Scootering Park si ferma la corsa per le medaglie dei nostri due azzurri, Riccardo Nardin e David Stan. Al The Spot di Ostia, Riccardo Nardin, categoria Senior, al suo terzo mondiale non centra il pass per la semifinale, riservata ai primi 30 atleti, nonostante due ottime run. David Stan, 15 anni, categoria Junior, alla sua prima esperienza mondiale, resta lontano dai 10 qualificati per la finale. L'atleta italiano conclude i World Skate Games in 44 posizione.

Le emozioni continuano. Il Mondiale dei Mondiali è pronto a regalarci altre giornate indimenticabili !

Non perderti i World Skate Games. Segui le gare in programma fino al 22 di settembre.

A partire da Venerdì 13 settembre Rai Sport trasmetterà in diretta HD le gare principali, sul canale 58 del digitale terrestre e in streaming, sull’app RaiPlay, con 18 dirette in esclusiva.

Sky Sport dedicherà uno spazio, con 4 speciali serali, racchiudendo un recap di tutte le competizioni e proponendo le interviste dei campioni mondiali. A partire dalle 20.00 sul canale Sky Sport Arena, nei giorni di martedì 10, lunedì 16, venerdì 20 e martedì 24 settembre.

Segui il live delle gare su: https://fisrtv.it/login

Il sito ufficiale dei WSG 2024: https://worldskategamesitalia2024.org/