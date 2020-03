Coronavirus, il picco in Italia è previsto per il 28 marzo

ROMA - In Italia continua la battaglia contro il Coronavirus. Dai dati forniti ieri dal commissario per l'emergenza Borrelli, il nostro Paese è il primo al mondo per decessi causati dal COVID-19: 3405, addirittura più della Cina. Secondo un grafico del comitato scientifico di Palazzo Chigi, basato su calcoli matematici e ripreso da Dagospia, però, il picco dovrebbe avvenire il 28 marzo, quando il numero dei contagiati dovrebbe arrivare a 50mila, mentre i decessi dovrebbero restare sotto i dieci mila. A quel punto la curva è destinata a scendere.

