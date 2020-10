Coronavirus in Italia: 9.338 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

TORINO - Calano i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 9.338 (ieri erano stati 11.705). Tuttavia è in calo anche il numero dei tamponi: 98.862 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 146.541 di ieri. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è ora di 423.578. Sono 73 i decessi legati al coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. In leggero aumento rispetto a ieri, quando erano stati 69. Il totale sale a 36.616.

In particolare sono 1.687 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia: di questi quasi la metà nella provincia di Milano che fa segnare un aumento di 814 contagi in 24 ore. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia.



Piemonte, oggi lieve aumento delle terapie intensive

Sale a 61, con un incremento di 6 pazienti, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte. Negli altri reparti l'incremento è di 103 ricoveri, il totale arriva a 883. I nuovi casi positivi accertati sono 933 (di cui il 57% asintomatici), a fronte di 9.564 tamponi processati. Con un numero di poco superiore di test, 9721, il dato dell'Unità di crisi della Regione, ieri era di1123 contagi in più. Ci sono stati 5 decessi, che portano il totale, dall'inizio della pandemia, a 4203. I nuovi guariti sono 71 mentre734 pazienti sono "in via di guarigione". Le persone in isolamento domiciliare sono 9.663.



